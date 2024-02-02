Россия атаковала Украину десятками беспилотников

ПВО Украины сбила 11 из 24 запущенных Россией дронов Shahed, заявили военные. В Кривом Роге десятки тысяч людей остались без света.

Российские войска в ночь на пятницу, 2 февраля, вновь атаковали Украину десятками дронов, выпустив по ее территории 24 ударных беспилотника "Шахед". 11 дронов удалось сбить над Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской и Харьковской областями, еще часть БПЛА не достигла целей, сообщило командование Воздушных сил Украины в своем Telegram-канале.

В числе прочих городов и объектов ударам подвергся Кривой Рог . Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщил, что три дрона были сбиты. Один из уцелевших беспилотников повредил электроподстанцию "Укрэнерго", в результате в Кривом Роге остались без света около 40 тысяч абонентов. Электричество также отключилось в двух шахтах, где в тот момент находились 100 человек. Часть горняков на момент написания поста смогла выбраться на поверхность.

Издание "Страна" пишет, что свет в Кривом Роге пропал у 100 тысяч жителей. У большей части из них (60 тысячам) электроснабжение уже восстановлено, но остаются отключенными несколько котельных, указал глава военной администрации города Александр Вилкул.

Войска РФ практически ежедневно наносят удары дронами по территории Украины. Нередко целью атак становится Кривой Рог - важный индустриальный центр и родной город президента Украины Владимира Зеленского. Минобороны России утверждает, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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