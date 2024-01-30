Россия ночью атаковала Украину 35 беспилотниками

По заявлению Генштаба ВСУ, украинские ПВО смогли сбить 15 из 35 российских дронов. В свою очередь Россия сообщила о перехвате 21 беспилотника самолетного типа, выпущенного Украиной.

Россия вновь нанесла по Украине массированный удар беспилотниками. По сообщению генштабе вооруженных сил Украины (ВСУ), российские войска в ночь на вторник, 30 января, выпустили по Украине 35 беспилотников, 15 из которых были сбиты.

В Кривом Роге один беспилотник попал в объект гражданской инфраструктуры, произошел пожар, никто не пострадал, заявил секретарь городского совета Александр Вилкул. По его словам, другой дрон был на подлете к городу.

В Николаевской области, по данным властей, из-за падения обломков загорелся грузовой автомобиль, пострадал водитель.

Удары по России

Между тем министерство обороны России сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 30 января уничтожили и перехватили 21 беспилотник самолетного типа. Российская сторона обвинила в атаке Киев.

По данным Минобороны РФ, 11 беспилотников участвовали в атаке на аннексированный Крым. Кроме того, пять дронов атаковали Белгородскую область, три - Брянскую, один - Калужскую и один - Тульскую область. Глава аннексированного Севастополя Александр Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили дрон над акваторией в районе Бельбека. По его словам, инфраструктура Севастополя не повреждена.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник на окраине Калуги, обломки дрона упали на крышу технической нежилой постройки. По словам Шапши, пожара не возникло, никто не пострадал. В Брянской области беспилотник был уничтожен над территорией Навлинского района, рассказал глава региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

В министерстве по региональной безопасности Тульской области заявили, что от падения обломков беспилотника никто не пострадал, инфраструктура не повреждена.

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