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Фото: Igor Burdyga /DW
Кривой Рог
Город в Днепропетровской области Украины
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Новости
12.03.2024
12 марта 2024 г.
Удар РФ по многоэтажке в Кривом Роге: есть погибшие
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Контекст
Ракетный удар по Кривому Рогу и все события 562-го дня войны
Ракетный удар по Кривому Рогу и все события 562-го дня войны
Запрет на выезд из Украины мобилизованным женщинам-медикам, Киев против посредничества Ватикана, новые танки из Дании.
Конфликты
08.09.2023
8 сентября 2023 г.
Удары по Кривому Рогу и другие события 523-го дня войны
Удары по Кривому Рогу и другие события 523-го дня войны
Шесть горожан погибли от российского ракетного удара по Кривому Рогу. Ситуация на полях сражений остается неизменной.
Конфликты
31.07.2023
31 июля 2023 г.
Удар РФ по Кривому Рогу и другие события 475-го дня войны
Удар РФ по Кривому Рогу и другие события 475-го дня войны
При обстреле Кривого Рога 11 человек погибли. Президент РФ рассказал о потерях в войне. США выделили Киеву новую помощь.
Конфликты
13.06.2023
13 июня 2023 г.
Как Дуйсбург решил поддержать Украину
Как Дуйсбург решил поддержать Украину
Немецкий город Дуйсбург объявил о "партнерстве солидарности" с украинским Кривым Рогом - родиной Зеленского.
Культура
09.02.2023
9 февраля 2023 г.
Александр Вилкул: Не может быть политики во время войны
Александр Вилкул: Не может быть политики во время войны
Глава военной администрацию Кривого Рога Вилкул рассказал DW о прифронтовой жизни города и политике во время войны.
Политика
11.07.2022
11 июля 2022 г.
Полиция расследует смерть мэра Кривого Рога
Полиция расследует смерть мэра Кривого Рога
Константин Павлов найден мертвым на веранде дома в Вольном, рядом с телом обнаружено ружье.
Политика
15.08.2021
15 августа 2021 г.
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