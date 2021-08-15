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Фото: Igor Burdyga /DW

Кривой Рог

Город в Днепропетровской области Украины

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Новости

12 марта 2024 г.

Удар РФ по многоэтажке в Кривом Роге: есть погибшие

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Контекст

Разбор завалов после российского удара по Кривому Рогу

Ракетный удар по Кривому Рогу и все события 562-го дня войны

Ракетный удар по Кривому Рогу и все события 562-го дня войны

Запрет на выезд из Украины мобилизованным женщинам-медикам, Киев против посредничества Ватикана, новые танки из Дании.
Конфликты8 сентября 2023 г.
Одна из российских ракет попала в Кривом Роге в жилой дом.

Удары по Кривому Рогу и другие события 523-го дня войны

Удары по Кривому Рогу и другие события 523-го дня войны

Шесть горожан погибли от российского ракетного удара по Кривому Рогу. Ситуация на полях сражений остается неизменной.
Конфликты31 июля 2023 г.
Жилое многоэтажное здание в Кривом Роге, разрушенное российским ракетным ударом

Удар РФ по Кривому Рогу и другие события 475-го дня войны

Удар РФ по Кривому Рогу и другие события 475-го дня войны

При обстреле Кривого Рога 11 человек погибли. Президент РФ рассказал о потерях в войне. США выделили Киеву новую помощь.
Конфликты13 июня 2023 г.
Немецкий город, Дуйсбург

Как Дуйсбург решил поддержать Украину

Как Дуйсбург решил поддержать Украину

Немецкий город Дуйсбург объявил о "партнерстве солидарности" с украинским Кривым Рогом - родиной Зеленского.
Культура9 февраля 2023 г.
Александр Вилкул

Александр Вилкул: Не может быть политики во время войны

Александр Вилкул: Не может быть политики во время войны

Глава военной администрацию Кривого Рога Вилкул рассказал DW о прифронтовой жизни города и политике во время войны.
Политика11 июля 2022 г.
Полицейский автомобиль Toyota Prius в Киеве

Полиция расследует смерть мэра Кривого Рога

Полиция расследует смерть мэра Кривого Рога

Константин Павлов найден мертвым на веранде дома в Вольном, рядом с телом обнаружено ружье.
Политика15 августа 2021 г.
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