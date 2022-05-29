Глава администрации Кривого Рога: Не может быть политики во время войны

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Александр Вилкул соперничал с партией президента Зеленского за контроль над его родным Кривым Рогом. А сейчас возглавляет военную администрацию города. DW он рассказал о прифронтовой жизни и политике во время войны.
В пятницу, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала вторжения России посетил свой родной Кривой Рог. На следующее утро в результате ракетного удара на юге города погибли двое мирных жительниц.
С первых дней вторжения местную военную администрацию возглавляет Александр Вилкул - бывший представитель "Оппозиционного блока" и вице-премьер в период президентства Виктора Януковича. Зеленский поручил Вилкулу, несмотря на политическое противостояние в прошлом и пророссийские взгляды, в которых упрекали этого политика, готовить Кривой Рог к обороне и военному сопротивлению. Об этом и о жизни города в непосредственной близости от линии фронта Вилкул рассказал в интервью DW.
DW: Господин Вилкул, как вы считаете, связаны ли новые удары по городу с визитом президента? Откуда прилетела ракета, что могло быть ее реальной целью и в каком состоянии пострадавшие?
Александр Вилкул: Уверен, что эти события друг с другом не связаны. У нас тут направление, на котором постоянно идут бои и последние две недели интенсивность обстрелов сильно увеличилась. Бьют и из различных реактивных систем залпового огня (РСЗО) - "Град", "Смерч, "Ураган", и со ствольной артиллерии, и танки, и минометы и авиация.
Сегодня же был фактически террористический акт, акт запугивания. Удар пришелся прямо по центру жилого массива Ингулец. Пострадала школа, есть повреждения среди жилых домов. Одна женщина 1981 года рождения, которая работает поваром в детском садике, погибла на месте. Еще одна девочка 2002 года рождения умерла в больнице от тяжелых ран. Еще троим раненым оказана вся необходимая помощь, их жизням уже ничего не угрожает.
Там не было никаких военных объектов, РСЗО - это вообще неуправляемые ракеты. Они просто выстрелили в сторону населенного пункта, чтобы запугать нас.
- Это южная окраина Кривого Рога, город вытянут на десятки километров с юга на север. Ожидаете ли вы, что от обстрелов пострадает центр города?
- В самом начале войны бои были очень близко от города - в нескольких сотнях метров. Благодаря мужеству и героизму наших солдат линия соприкосновения отодвинута на 50 км - уже в Херсонскую область. До нас не добивают самые массовые РСЗО, такие как "Град", но от ракет, самолетов мы не застрахованы.
- После визита в родной город Владимир Зеленский написал в Facebook: "Города, несмотря на военное положение, должны эффективно функционировать и быть полностью обеспеченными продуктами и лекарствами". В Кривом Роге есть перебои со снабжением?
- Нет, таких проблем нет. У нас в городе есть запасы продуктов и медикаментов, которые рассредоточены на 32 складах, чтобы враг не мог уничтожить все сразу.
- Кривой Рог имеет отдельную городскую военную администрацию параллельно с Днепропетровской областной. Расскажите, как она создавалась и почему вы ее возглавили?
- Военная администрация Кривого Рога держит весь южный фронт и Украины и Днепропетровской области. Мы - ворота в Центральную Украину, тут длинна фронта 154 км. То, чем занимается Кривой Рог, - это строительство линий обороны, укрепрайонов, фортификационных сооружений. Ежедневно в Днепропетровской, Херсонской и Николаевской области работает 100 единиц нашей стройтехники.
- А как вы встали во главе всего этого, ведь за последние полтора-два года вы, кажется, отошли от местной политики?
- Я отошел от всей политики. Но защитой города стал заниматься с первых минут, после того как узнал, что бомбят украинские города, что есть прилеты по воинским частям в нашем городе - сразу начал отдавать распоряжения, связанные с обороной города.
- Кто подчинялся вашим распоряжениям, если у вас не было никакой официальной должности?
- Первое распоряжение было: блокировать взлетно-посадочную полосу аэродрома. Подогнали тяжелую строительную технику, выключили радиолокацию. И вовремя - уже на второй день была попытка посадить тут российский Ил-76 в сопровождении трех штурмовиков.
Почему подчинялись? Ну, во-первых, я в Кривом Роге успел побывать руководителем большинства крупных предприятий. Плюс моя партия имеет большинство в горсовете, я глава общественного совета города, у меня тут есть определенный авторитет. В 7 утра я собрал город в один кулак и начал заниматься обороной. А уже потом эту функцию мою узаконили.
В первые дни у нас был один батальон терробороны в стадии формирования, 600 нацгвардейцев и аж два миномета. У нас вообще не было армии, мы воевали как могли. Где-то блокировали дорогу большегрузными автомобилями, где-то взрывали промышленной взрывчаткой мосты и тоннели. Потом пришла армия, и ситуации изменилась в лучшую сторону.
Российские войска пытались в Кривой Рог то на самолете приземлиться, то колонна из Николаева подходила и упиралась в "БелАЗы", которые мы на дороге оставили. Нам еще повезло, тогда они не могли ходить по грунтовым дорогам.
- В 2020 году между вашей партией и командой Зеленского шла, казалось, непримиримая борьба на местных выборах. Вы ее выиграли. Как вам удалось наладить отношения с президентом?
- Сейчас война, не может быть политики во время войны.
- Вопрос в доверии. Вы ведь конкурировали и на президентских выборах. Сейчас часто общаетесь?
- Президент Украины Владимир Зеленский является верховным главнокомандующим, ведет себя очень мужественно. Мы гордимся тем, что он криворожанин, и подчиняемся ему безоговорочно. А все, кто сейчас занимаются политикой (выступая против власти. - Ред.), я считаю, - враги Украины. Нужно или воевать, или помогать тем, кто воюет.
Какая разница, что было между нами вчера?! Важно, то что есть сегодня и, главное, что будет завтра. А с президентом я общаюсь по мере необходимости.
- Кривой Рог - почти миллионная агломерация. Бюджет города наполняют преимущественно металлургические комбинаты, ставшие заложниками транспортной блокады. Было уже несколько заявлений об остановке производства. Как это отразится на жизни города?
- Экономическая ситуация очень непростая. После полной остановки предприятий в начале войны мы вышли на показатели в 40-60% от довоенной мощности. Но с 1 июля три крупных предприятия остановлены полностью, другие снова снизили объемы.
С одной стороны, подорожала и усложнилась логистика: черноморские порты закрыты, европейские не смогут перегрузить наш объем, плюс везти туда продукцию по железной дороге недешево. А вторая проблема - резкое падение цен на металл и руду на мировом рынке. Конечно, это негативно скажется на экономике города.
- Кривой Рог принял много беженцев, в апреле-мае через вас проходил единственный маршрут эвакуации из Херсонской области. В каких условиях они живут?
- Через нас транзитом прошло около 100 тысяч человек - мы всех принимали, оказывали медицинскую, социальную помощь, сажали на эвакуационные поезда. Сегодня здесь остается около 65 тысяч беженцев. У нас подготовлено 86 мест для их компактного расселения: общежития, школы, больницы. Принимаем, лечим, три раза в день бесплатно кормим. Мы показываем, что украинцы всегда будут помогать украинцам, делиться с людьми, которые вынуждены были покинуть свои дома. Будем ужиматься, будем экономить, но не бросим людей.
- Не придется ли жителям Херсонщины возвращаться домой не дожидаясь освобождения? Сколько на это освобождение потребуется времени, на ваш взгляд?
- Будет освобождена и Херсонщина, и вся Украина, но точных прогнозов я не вправе давать. Освобождено 25 населенных пунктов, а у нас беженцы из 79 оккупированных населенных пунктов.
Криворожская администрация полностью занимается восстановлением жизнедеятельности на освобожденной части Херсонской области: продукты питания, возобновление медицинских пунктов, коммуникации. Ставим генераторы, ремонтируем линии электропередач, подаем воду.
- Ваша патриотическая позиция в первые дни удивила многих в стране. Выдвинувшую вас в президенты партию "Оппозиционный блок" суд недавно запретил как пророссийскую. Есть ли у вас и ваших бывших однопартийцев еще какое-нибудь политическое будущее?
- Ну, во-первых, я с 2018 года под российским санкциями по указу (тогдашнего. - Ред.) премьер-министра Дмитрия Медведева. Во-вторых, я сознательно ушел из политики, у нас локальная политическая сила, которая победила на нескольких выборах тут, в Днепропетровской области. После них я возвращаться в политику не планировал. Буду хозяйственными вопросами заниматься.
- Тем не менее вам звонили в первые дни войны политики, сбежавшие в Россию, предлагали сотрудничать. Почему они на вас рассчитывали?
- Один звонил, Виталий Захарченко (глава МВД в 2011-2014 годах, сбежал в РФ после свержения Януковича. - Ред.). И еще Олег Царев (депутат Рады от "Партии регионов", в 2014-2015 годах спикер парламента самопровозглашенной Новороссии - Ред.) у себя в Facebook ко мне публично обратился. Предлагали сдать Кривой Рог, я их послал обоих.
- Перед выходом из Рады предыдущего созыва вы вместе с однопартийцем Вадимом Новинским внесли законопроект об отмене статуса украинского языка как единственного государственного. За него даже проголосовать уже было некому, сессия закрылась. Может, потому вас и воспринимали как пророссийских политиков?
- В жизни есть много политических ярлыков. На большую часть юго-востока всю жизнь вешали ярлык "сепаратистов" - и на меня тоже, и на простых людей. За то, что мы разговариваем на русском языке. Но мы такими родились. А по факту - посмотрите, как воюет русскоязычный юго-восток: Мариуполь, Харьков, Херсон. Оказалось, что русскоязычный патриотизм ничуть не слабее украиноязычного. Потому что мы все - украинцы и защищаем свой дом, а все остальное - ярлыки.
Я считаю, что война будет долгой, войну выиграют марафонцы. Значит, мы на своей земле, нам отступать некогда, надо стать марафонцами.
- Это значит, что к войне нужно привыкать?
- Это значит, что надо быть эффективным и делать все, чтобы приблизить победу. Мне не нравится, когда задают вопрос, а когда кончится война? А надо не такой вопрос задавать, а самого себя каждое утро спрашивать: "Что я сегодня сделал, чтобы приблизить победу?". И тогда победа будет ближе. Насколько - не знаю, но ближе.
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