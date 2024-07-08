СБУ: Россия ударила по "Охматдету" крылатой ракетой Х-101

По данным Киева, на месте трагедии уже найдены обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером, а также часть ее руля. Видео в сети подтверждают прямое попадание ракеты в больницу "Охматдет".

Для удара по самой крупной в Украине детской больнице "Охматдет" в Киеве российская армия применила стратегическую крылатую ракету Х-101. Таковы предварительные данные следователей Службы безопасности Украины (СБУ). "СБУ квалифицировала удар России по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство", - говорится в сообщении службы в понедельник, 8 июля.

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что его спецслужба сделает все возможное, "чтобы враг почувствовал максимальное возмездие за каждое свое военное преступление, в том числе и за сегодняшний удар по Украине".

По сообщению Воздушных сил ВСУ, в ходе российских атак 8 июля по территории Украины было выпущено 38 ракет, из которых украинские силы ПВО сбили 30.

Что такое крылатая ракета Х-101

Стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля" Х-101 дальностью до 5500 км и вероятностью отклонения от цели в 20 м - одна из недавних военных разработок российского конструкторского бюро "Радуга". Она спроектирована с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Серийное производство и поставки ракет Х-101 Вооруженным силам России начались в 2012-13 годах. В арсенале ВСУ таких ракет не было и нет.

"Х-101 успешно поражали цели на территории Сирии и Украины. Можно ожидать, что применение такого оружия по украинским объектам будет продолжаться по мере необходимости. Какие цели назначит командование, неизвестно, но очевидно, что следующие пуски вновь будут успешными и эффективными", - писало 14 июня 2022 года российское специализированное сетевое издание "Военное обозрение".

В частности, эти крылатые ракеты были использованы для удара по многоэтажке в Умани в апреле 2023 года, когда погибли 23 человека, и в многочисленных других атаках, среди которых - удары по объектам украинской энергетики в 2024 году.

Минобороны РФ утверждает, что на "Охматдет" упала украинская ракета ПВО

Минобороны России в свою очередь заявило, что утром 8 июля российские войска нанесли удар "по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ". В этом же сообщении утверждается, что заявления Киева о намеренном ракетном ударе по гражданским объектам "абсолютно не соответствуют действительности".

"Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО", - настаивают в Минобороны РФ. "Цели удара достигнуты. Назначенные объекты поражены", - говорится в пресс-релизе министерства.

Опубликованы кадры удара ракеты по больнице

Тем временем в интернете появились видеокадры российской ракетной атаки по больнице "Охматдет" в Киеве.

"Видно, что ракета летит управляемо, никаких следов повреждения нет, никакого дополнительного следа либо от горения топливной магистрали, либо от клина рулей высоты или чего бы то ни было такого. Ракета летит вполне себе управляемо по заранее уложенным координатам", - прокомментировал видеозаписи ракетного удара в разговоре с изданием The Insider украинский военный эксперт Леонид Дмитриев.

По словам Дмитриева, в непосредственной близости от места ракетного удара находятся здания министерства инфраструктуры и министерства обороны Украины, куда ракета не летела. "Можно с высокой долей уверенности утверждать, что это было целенаправленное поражение клиники", - добавил эксперт.

Ракетная атака РФ на Киев: не менее 22 погибших

В результате очередного российского ракетного обстрела Киева погибли, по последним данным, 22 человека, еще 61 человек пострадал. В частности, на территории больницы "Охматдет" погибли 2 человека, еще 10 пострадали. Падение обломков ракет зафиксировано в семи районах города.

"Российские террористы снова массированно атаковали ракетами Украину", - сообщил сразу после атаки РФ в Telegram президент страны Владимир Зеленский. Он уточнил, что Россия выпустила более 40 ракет по Киеву, Днепру, Кривому Рогу, Славянску и Краматорску.

""Охматдет" - одна из самых важных не только в Украине, но и в Европе исключительно детская больница. "Охматдет" спас и вернул здоровье тысячам детей, - написал он позже. - Россия не может не знать, куда летят ее ракеты, и должна полностью ответить за все свои преступления: против людей, против детей, против человечности в целом".