Восемь человек погибли при атаках РФ в трех регионах Украины

По меньшей мере восемь человек погибли и десятки получили ранения в результате очередных российских атак в нескольких областях Украины на востоке и юге страны, сообщили украинские власти в понедельник, 24 июня.

Как рассказал в Telegram глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин, российские войска запустили по городу Покровск две ракеты "Искандер-М", разрушили один частный дом и повредили шестнадцать. В результате атаки пять жителей города погибли, 41 человек был ранен, в том числе четыре ребенка: 12-летний мальчик и девочки 9, 11 и 13 лет.

"Это - один из крупнейших вражеских ударов по гражданским за последнее время", - написал Филашкин. Ранее он сообщил, что один человек погиб и один ранен в результате атаки российских войск на город Курахово, расположенный южнее Покровска. "Россияне атаковали город управляемой ракетой и повредили объект инфраструктуры", - написал губернатор, уточнив, что жертвой стал 62-летний мужчина. "В Донецкой области давно уже не осталось ни одного безопасного места", - заключил глава Донецкой ОВА, призвав мирное население эвакуироваться.

На юге Украины - атаки с применением крылатых ракет и управляемых бомб

В Одессе один из складов был поражен крылатой ракетой в результате российской атаки. По данным украинских властей, четыре человека получили ранения. Кроме того, возник пожар на площади 3 000 квадратных метров, сообщил губернатор Одесской ОВА Олег Кипер.

Как сообщила в Facebook служба связей с общественностью воздушного командования "Юг", "российские оккупанты атаковали Одесскую область двумя крылатыми ракетами, вероятно "Искандер-К". Силы ПВО обороны юга Украины одну из ракет отразили, уточнили в командовании.

"На рассвете по Херсонщине враг наносил авиаудары с применением КАБов", - сказано также в сообщении службы "Юг". Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что днем 24 июня российские войска обстреляли поселок Гавриловка. В результате удара в собственном доме погибла 71-летняя женщина. Ночью, по словам Прокудина, из артиллерии было обстреляно село Степановка в Херсонской области. При атаке погиб 40-летний мужчина, еще два человека получили ранения.

Киев: РФ все чаще использует запрещенные химические вещества

Украина обвинила Россию в усилении атак на передовой с использованием запрещенных опасных химикатов, включая слезоточивый газ. Украинские военные в мае зафиксировали 715 случаев применения российскими военными боеприпасов, содержащих "опасные химические соединения", сообщило командование Сил поддержки Вооруженных сил Украины. По его данным, это на 271 случай больше, чем в предыдущем месяце. "Всего за период с 15 февраля 2023 года по 24 мая зафиксировано 2698 применений опасных химических веществ россиянами", - говорится в сообщении.