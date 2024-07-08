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Ракетная атака России на Киев: погибли не менее 27 человек

Роман Сулима
8 июля 2024 г.

По сообщению властей, падение обломков ракет зафиксировано в семи районах города. Разрушен корпус детской больницы "Охматдет". Помимо Киева, РФ атаковала еще 4 города. В Кривом Роге не менее 10 жертв.

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Корпус детской больницы в Киеве, разрушенный в результате попадания российской ракеты
Корпус детской больницы в Киеве, разрушенный в результате попадания российской ракетыФото: Anna Pshemyska/DW

В результате очередного российского ракетного обстрела Киева погибли 27 человек, еще 82 человека пострадали. Такие уточненные данные сообщили в понедельник, 8 июля, украинские СМИ со ссылкой на городские власти и спасательные службы. В частности, на территории детской больницы "Охматдет" погибли 2 человека, еще 10 пострадали. Падение обломков ракет зафиксировано в семи районах Киева.

"Российские террористы снова массированно атаковали ракетами Украину", - написал в Telegram президент страны Владимир Зеленский. Он уточнил, что Россия выпустила более 40 ракет по Киеву, Днепру, Кривому Рогу, Славянску и Краматорску, в том числе поразив детскую больницу "Охматдет" в Киеве и повредив жилые дома и инфраструктуру по всей стране.

"Все службы задействованы, чтобы спасти как можно больше людей", - добавил он, в очередной раз призвав мир к решительности, "чтобы наконец положить конец" российским ракетным ударам по Украине . "Убийства - это то, что несет Путин. Только вместе мы можем принести настоящий мир и безопасность", - подчеркнул Зеленский.

В Кривом Роге не менее 10 погибших

"Несколько попаданий. В том числе - по административному зданию промышленного предприятия. Предварительно 10 погибших, 31 раненый уже находится в больнице, из них 10 тяжелых", - написал в Telegram глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул о последствиях массированной ракетной атаки РФ по городу.

Он добавил, что на местах работают все аварийные, коммунальные и медицинские подразделения Кривого Рога.

 

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