Удар РФ: повреждены энергообъекты в четырех областях Украины

ВСУ уничтожили пять из девяти выпущенных Россией ракет и все 27 дронов Shahed. В результате атаки пострадали энергообъекты в Днепропетровской, Винницкой, Донецкой и Киевской областях.

В результате очередной массированной атаки РФ повреждены объекты гражданской энергетической инфраструктуры в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях, заявила национальная энергетическая компания "Укрэнерго". "Ночью россияне нанесли уже седьмой с 22 марта массированный удар по энергообъектам Украины. По уточненным данным, это была комбинированная ракетно-дроновая атака. Главной целью снова были украинские электростанции", - указала компания в четверг, 20 июня.

По ее данным, в ходе атак пострадали семь энергетиков, они находятся в больнице с ранениями разной степени тяжести, причем один - в тяжелом состоянии. Ведутся аварийно-восстановительные работы, возобновлено энергоснабжение потребителей в Днепропетровской и Винницкой областях, заявила далее "Укрэнерго".

Расширены ограничения в энергоснабжении

Из-за разрушений до конца текущих суток увеличено число ограничений в подаче электроэнергии. "Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из Европы. Но из-за масштабности повреждений этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме, поэтому Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применять меры по ограничению потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей", - пояснила компания.

В свою очередь группа ДТЭК сообщила о серьезных повреждениях одной из теплоэлектростанций. При этом не уточняется, о какой станции идет речь. Позже ДТЭК также написала о повреждении высоковольтных электросетей в Броварском районе Киевской области.

ВСУ уничтожили 5 из 9 ракет, а также все 27 ударных дронов РФ

Между тем, как сообщил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, украинская противовоздушная оборона в ночь на 20 июня уничтожила пять из девяти запущенных по территории Украины российских ракет, а также все ударные дроны Shahed. При этом россияне применили четыре крылатые ракеты Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС, выпущенных над акваторией Каспийского моря, а также три баллистические ракеты "Искандер-М", которые были запущены из Воронежской области. Кроме того, над акваторией Азовского моря ВС РФ задействовали для атаки по Украине две управляемые авиационные ракеты Х-59, указал Олещук. По его данным, все 27 беспилотников типа Shahed-131/136 были запущены из Приморско-Ахтарска.

Украинским подразделениям удалось сбить, помимо БПЛА, четыре крылатые ракеты и одну управляемую авиационную ракету. Основное направление удара - восток Украины, в частности Днепропетровская область, а его цель - объекты критической инфраструктуры, отмечается в заявлении.