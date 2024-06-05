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Отключения света в Украине - репетиция зимних блэкаутов?

Лилия Ржеутская
5 июня 2024 г.

Из-за российских атак на украинскую энергетику экономия электроэнергии станет частью повседневной жизни украинцев, говорят в правительстве страны. Эксперты призывают начинать готовиться к тяжелой зиме.

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Последствия российского удара по энергетической инфраструктуре в Харькове (фото из архива)
Последствия российского удара по энергетической инфраструктуре в Харькове (фото из архива)Фото: Gleb Garanish/REUTERS

Из-за российских ракетных и дроновых атак на инфраструктуру весной этого года украинская энергосистема оказалась на грани критической ситуации. "Сегодня наш ключевой приоритет - укрепление энергетики после российских террористических ударов. Ситуация очень сложная. Потеряно более 9 ГВт мощностей генерации. Враг продолжает атаковать энергетические объекты", - сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Отключения света могут длиться до 7 часов

Пока блэкаутов нет. Но во всех регионах национальная энергетическая компания "Укрэнерго" ввела жесткие ограничения потребления электроэнергии, а также графики отключений света для промышленных и бытовых потребителей. Так, из-за дефицита электроэнергии компания-поставщик Yasno во вторник, 4 июня, сообщила, что отключения света, возможно, продлятся более четырех часов. "Будет задействована светло-серая зона графиков", - написал в Facebook генеральный директор Yasno Сергей Коваленко. Это означает, что отключения электроэнергии могут непрерывно продолжаться до семи часов.

Киев после российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры (фото из архива)
Киев после российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры (фото из архива)Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto/picture alliance

Из-за российских обстрелов, по оценкам аналитического центра DiXi Group, потери тепловой генерации (ТЭС и ТЭЦ) с начала вторжения РФ в Украину могут достигать 85 процентов, а их доступная мощность в ближайшие месяцы не превысит 2,5 ГВт. Как напомнили в "Укргидроэнерго", за время полномасштабной войны была уничтожена Каховская ГЭС, выпущено более 110 ракет по всем украинским ГЭС и ГАЭС.

Обстрелы инфраструктуры и плановые ремонты АЭС

Российские атаки на украинскую энергосистему не прекращаются: в ночь на субботу, 1 июня, Россия обстреляла еще две гидроэлектростанции. "Критические повреждения оборудования. Гидроэнергетики работают над ликвидацией последствий", - говорится в сообщении "Укргидроэнерго".

Ко всему этому атомные электростанции вошли в сезон плановых ремонтов энергоблоков. Хотя в конце мая украинские АЭС и вывели из ремонта два атомных блока, однако в министерстве энергетики отметили, что к плановым ремонтам готовятся еще несколько блоков. Таким образом, к отопительному сезону хотят подготовить все девять энергоблоков.

"Сейчас летом ситуация критическая из-за того, что атомные блоки ушли в ремонты. У нас сейчас нет доступа к планам ремонтных работ энергоблоков, но обычно эта ремонтная кампания продолжается вплоть до конца ноября. Поэтому в это время будет дефицит, особенно летом, когда поднимается потребление электроэнергии для охлаждения", - сказала в разговоре с DW менеджер по организации консультативных услуг в сфере безопасности и устойчивости DiXi Group Елена Лапенко.

Малая генерация и дом в селе

По словам эксперта по энергетике, президента Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаила Гончара, из-за отсутствия ПВО и достаточного количества ракет к имеющимся установкам Украина потеряла значительную часть генерации, для восстановления которой понадобится не один год. Поэтому Украине стоит сейчас начать строить рассредоточенную малую генерацию в виде установок по производству электроэнергии на газокомпрессорных станциях или малых котельных, которые могут производить электроэнергию для небольших городков или сел.

"Общины уже сейчас должны позаботиться о собственном энергообеспечении, поскольку летние графики - это репетиция зимних отключений света. А жителям больших агломераций нужно иметь домик где-то в селе с печкой и запасаться на зиму дровами", - советует Михаил Гончар. По его словам, полностью полагаться на бесперебойную поставку газа тоже не стоит, поскольку последние атаки показали, что Россия стремится вывести из строя газораспределительные сети в Украине. Также под российскими ударами оказались большие солнечные электростанции, обеспечивающие балансировку энергосистемы, особенно днем. "Таким образом, россияне пытаются деморализовать украинское общество", - говорит Гончар.

Энергосбережение на всех уровнях

Елена Лапенко считает, что газотурбинные миниустановки способны помочь украинцам пройти сложный период дефицита электроэнергии, впрочем, к зиме возвести их будет нереально. "Сейчас что-то критически изменить в генерации мы не сможем, потому что отвод земли, проектирование, строительство даже такой малой генерации занимает не менее восьми месяцев. Поэтому сейчас важна кооперация потребителей и "Укрэнерго", чтобы у людей было понимание, что энергосбережение это важно. Нужно соблюдать графики отключений, ведь есть лимиты потребления. Это поможет уменьшить масштабы отключений", - отмечает менеджер по организации консультативных услуг в сфере безопасности и устойчивости DiXi Group.

В кабинете министров говорят, что последствия российских атак на энергетику страны будут долгосрочными, поэтому экономия электроэнергии будет частью повседневной жизни в последующие годы. В частности, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает информационное агентство "Интерфакс-Украина". "Наша цель - экономить на всех уровнях: от крупных предприятий до отдельных домов и квартир", - сказал Шмыгаль.

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