В Украине продлили ограничения на потребление электроэнергии

Во всех регионах страны будут действовать графики отключений электроэнергии с 20 до 24 часов: "Укрэнерго" увеличила ранее озвученный срок вдвое. Энергопитание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.

В субботу, 25 мая, во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии с 20.00 до 24.00, сообщила пресс-служба национальной энергетической компании "Укрэнерго" в Telegram. По ее данным, "продлен срок ограничения потребления для бытовых и промышленных потребителей", при этом "энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, ограничиваться не будет".

Ранее в "Укрэнерго" информировали, что 25 мая почасовые отключения электроэнергии будут действовать с 20.00 до 22.00, а накануне компания отменила графики отключений электроэнергии с 11.00 до 14.00.

Президент Украины призвал сограждан экономить электроэнергию

Президент Украины Владимир Зеленский 17 мая обратился к согражданам с призывом экономить электроэнергию на фоне обстрелов энергоинфраструктуры. "После российских ударов наша энергетика потеряла существенную часть генерации. Требуется время для восстановления", - заявил он в вечернем обращении.

Кроме того, Украина готовится к следующему отопительному сезону, что предполагает плановые ремонты и подготовку атомной генерации, и поэтому сейчас снова возникла потребность в рациональном и продуманном потреблении электричества, пояснил Зеленский вынужденные ограничительные меры. Киев работает над тем, чтобы обезопасить территорию страны с помощью систем противовоздушной обороны, добавил он.

Аварийные отключения электричества в Украине

Обстрелы объектов украинской энергоинфраструктуры с момента вторжения российских войск неоднократно приводили к аварийным отключениям электричества как в отдельных регионах, так и в масштабах страны. Так, 14 мая произошли контролируемые аварийные отключения электроэнергии, вызванные значительным энергодефицитом в системе и ростом потребления электричества в вечерние часы из-за похолодания.

Отмечается, что прибегнуть к экстренным мерам пришлось "на фоне негативных последствий предыдущих обстрелов объектов энергетики". Как заявил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, "привлеченного импорта электроэнергии, аварийной помощи и применения ограничений для промышленности оказалось недостаточно для балансировки системы".