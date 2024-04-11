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РФ ударила по объектам энергетики в четырех областях Украины

Сергей Ромашенко
11 апреля 2024 г.

Комбинированные удары с воздуха нанесены по объектам энергетики в четырех областях Украины. На критическом инфраструктурном объекте в Киевской области вспыхнул пожар. РФ запустила более 40 ракет и 40 дронов.

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После ударов беспилотниками по Харькову (фото из архива)
После ударов беспилотниками по Харькову (фото из архива)Фото: George Ivanchenko/AP/picture alliance

Российские войска в ночь на четверг, 11 апреля, вновь нанесли массированный комбинированный удар с воздуха по энергетический инфраструктуре Украины. "Враг снова атакует нашу энергетическую инфраструктуру. Атакованы объекты генерации и системы передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях", - написал министр энергетики Украины Герман Галущенко на своей станице в Facebook.

В Киевской области в результате российского удара вспыхнул пожар на одном из объектов критический инфраструктуры, сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

"Сегодня ночью область была массированно атакована дронами-камикадзе и ракетами. Тревога продолжалась более 5 часов. К сожалению, во время воздушной тревоги на Киевщине атакован объект критической инфраструктуры", - написал он в Telegram, добавив, что информация о погибших и пострадавши пока не поступала.

Удары по объектам в Харькове и других регионах Украины

В Харькове и области прогремело не менее десяти взрывов, сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Терехов предупредил о перебоях со светом и прекращении работы городского метрополитена. Замглавы Офиса президента Украины Алексей Кулеба сообщил, что в Харькове без света остались 200 тысяч потребителей.

По сообщению Воздушных сил Украины, в очередной атаке по территории Украины были задействованы бомбардировщики Ту-95 и истребители МиГ-31, выпустившие крылатые и аэробаллистические ракеты "Кинжал". Утром были зафиксированы пуски "Кинжалов" в направлении Ровно, Киева и западных областей, а также повторные пуски ракет. Сообщалось и о работе ПВО в Львовской области. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, в ходе удара Россия использовала более 40 ракет и 40 дронов. 

 

 

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