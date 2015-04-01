Удары по Харькову и атаки на энергосистему Украины

19.04.2024 19 апреля 2024 г.

Россия усилила ракетные удары по энергетической системе Украины и регулярно обстреливает второй по численности населения город страны Харьков. Армия РФ продвигается вдоль линии фронта, в то время как у Украины закончились ракеты для ПВО. Военные усилия Киева на пределе?