Удары по Харькову и атаки на энергосистему Украины

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Гости в студии:
🔵 Николай Митрохин, историк и военный обозреватель
🔵 Денис Трубецкой, корреспондент в Киеведля немецкоязычных СМИ
🔵 Андрей Гурков, экономическийобозреватель DW
Гости в студии:
🔵 Николай Митрохин, историк и военный обозреватель
🔵 Денис Трубецкой, корреспондент в Киеведля немецкоязычных СМИ
🔵 Андрей Гурков, экономическийобозреватель DW
Политическое ток-шоу DW. Еженедельные дискуссии в прямом эфире в студии Deutsche Welle о наиболее актуальных темах и событиях в России и соседних странах.