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Удары по Харькову и атаки на энергосистему Украины

Елена Барышева
19 апреля 2024 г.

Россия усилила ракетные удары по энергетической системе Украины и регулярно обстреливает второй по численности населения город страны Харьков. Армия РФ продвигается вдоль линии фронта, в то время как у Украины закончились ракеты для ПВО. Военные усилия Киева на пределе?

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Гости в студии:
🔵 Николай Митрохин, историк и военный обозреватель
🔵 Денис Трубецкой, корреспондент в Киеведля немецкоязычных СМИ 
🔵 Андрей Гурков, экономическийобозреватель DW

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