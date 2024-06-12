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Власти Киева сообщили о комбинированном авиаударе по городу

Евгений Жуков
12 июня 2024 г.

Украинские силы ПВО сбили все воздушные цели, выпущенные ночью по Киеву, сообщили местные власти. По данным городской администрации, при ударе по столице Украины применялись крылатые ракеты и дроны.

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Ракетный удар по Киеву (фото из архива)
Ракетный удар по Киеву (фото из архива)Фото: Gleb Garanich/REUTERS

В ночь на среду, 12 июня, российские войска нанесли по Киеву массированный воздушный удар, применив различные типы вооружения - крылатые ракеты, беспилотники, по предварительным данным, также были задействованы баллистические ракеты. Об этом сообщила в Telegram Киевская городская военная администрация (КГВА).

По данным столичных властей, с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС по городу были выпущены крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55. "Эти ракеты заходили на Киев с южного направления несколькими волнами. Практически одновременно с ракетами на столицу с того же южного направления двигались вражеские ударные БПЛА", - говорится в сообщении.

По словам главы КГВА Сергея Попко, воздушная тревога в Киеве продолжалась около двух часов. Он уточнил, что силами и средствами ПВО были уничтожены все воздушные цели.

Разрушений и пострадавших не зафиксировано

Киевская городская государственная администрация (КГГА) сообщила, что потерпевших и разрушений после ночной воздушной атаки нет.

Польские военные и союзники в связи с российской атакой подняли в небо самолеты, сообщило оперативное командование ВС Польши. "Сегодня ночью мы наблюдаем активность дальней авиации Российской Федерации, которая наносит удары крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами типа Shahed по объектам, расположенным, в частности, на западе украинской территории, - говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X. - Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, оперативное командование ВС Польши постоянно следит за ситуацией".

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