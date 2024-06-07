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Ночные удары РФ по Украине: пожар на предприятии на Киевщине

Кирилл Шестаков
7 июня 2024 г.

В Киевской области в результате ночной атаки российских войск загорелся промышленный объект. В Днепропетровской области от обстрелов пострадали две женщины.

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Пожарный после ракетного удара в Киеве (31 мая)
Пожарный после ракетного удара в Киеве (архив)Фото: State Emergency Service of Ukraine in Kyiv/REUTERS

В ночь на пятницу, 7 июня, российские войска нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Украинская противовоздушная оборона сбила пять ракет и 48 из 53 дронов, сообщили Воздушные силы ВСУ. В результате российского обстрела города Никополь Днепропетровской области пострадали две женщины, повреждены около 15 частных домов, заявил глава ОВА Сергей Лысак. 

Киевскую область россияне атаковали ракетами и беспилотниками. Как сообщил глава областной военной администрации Руслан Кравченко, воздушная тревога длилась четыре часа. В результате ударов россиян вспыхнул пожар "на одном из промышленных объектов области", заявил Кравченко. "Жертвы отсутствуют", - уточнил он.

Утром на месте происшествия работали пожарно-спасательные подразделения, был использован пожарный поезд. Ликвидация пожара продолжается, огонь еще не удалось локализовать, сообщало издание "РБК-Украина" примерно в 9.00 по местному времени.

Министр энергетики: Цель РФ - полный блэкаут

В результате ночной атаки РФ объекты энергетики не пострадали, сообщил министр энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона. Однако, по его словам, Россия "не оставляет надежды обстрела объектов гражданской энергетической инфраструктуры". Цель российских ударов - это "полный блэкаут", - заявил Колесник.

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