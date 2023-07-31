Удары по Кривому Рогу и другие события 523-го дня войны

Шесть мирных жителей стали жертвами российского ракетного удара по Кривому Рогу. Ситуация на полях сражений в целом осталась неизменной. Госдеп США подтвердил начало переговоров с Украиной о гарантиях безопасности.

На 523-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в понедельник, 31 июля, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражали агрессию и наносили удары по позициям противника.

Удары по гражданской инфраструктуре

Утром 31 июля ракетной атаке подвергся Кривой Рог. Telegram-канал "Причины тревоги. Радар" сообщил об ударах по городу ракетами "Искандер". Одна ракета попала в четырехэтажный корпус университета, вторая - в жилой дом, разрушив секцию с четвертого по девятый этажи. В результате ракетного удара РФ по Кривому Рогу погибли шесть человек, еще 64 получили ранения, сообщили в Государственной службе ЧС Украины. Среди погибших - 10-летняя девочка и ее мать.

Ракетным атакам также подверглись город Херсон и Херсонская область. В результате ударов российских войск погибли четверо человек, еще 17 гражданских получили ранения, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

В этот же день Донецк подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ, заявили назначенные Россией "власти" города. В результате обстрела погибли два человека, еще шесть получили ранения, утверждает "глава" "ДНР" Денис Пушилин.

Боевые действия

На восточном направлении фронта на минувшей неделе были зафиксированы 170 боев с переменным успехом обеих сторон, но ситуация на полях боя в целом осталась неизменной, сообщила замминистра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона. В то же время на бахмутском направлении, по ее словам, освобождены 2 квадратных километра, и "украинские военные ведут успешные наступательные действия в районах южнее города Бахмут ".

Пятеро командиров из "Азова", которые вернулись из Турции в Украину, готовятся вернуться на фронт, сказал в интервью "Украинской правде" командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко. На вопрос, существует ли для них запрет на участие в боевых действиях, Пивненко ответил, что такого запрета нет. По его словам, командиры "Азова" "готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные".

Госдеп США подтвердил начало переговоров с Украиной о гарантиях безопасности

Госдеп подтвердил, что в начале августа США начнут переговоры с Украиной по гарантиям безопасности. "Эти переговоры стартуют на текущей неделе", - заявил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. Он уточнил, что переговоры состоятся в виртуальном формате. С американской стороны возглавлять делегацию на переговорах будет заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии,

30 июля глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев начнет переговоры с Вашингтоном "по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности". "Пока в нашей стране идет война и мы не можем присоединиться к НАТО, наше государство должно заручиться надежными гарантиями на переходный период", - объяснил он. По словам Ермака, речь идет о "конкретных и долговременных обязательствах, которые обеспечат способность Украины побеждать и сдерживать российскую агрессию в будущем".

ГУР: РФ мобилизовала до 60 тыс. мужчин на оккупированных территориях

С начала 2022 года Россия принудительно мобилизовала в свою армию от 55 000 до 60 000 мужчин на временно оккупированных территориях Украины, заявил представитель главного управления разведки Андрей Черняк. "Это насильственная мобилизация: оккупанты ловили людей на улице, они приходили на те немногочисленные предприятия, которые еще работали, и принудительно забирали людей - просто переодевали и отправляли на фронт. Обещали, мол, будете на второй на третьей линии, а на самом деле люди попадали на передовую", - рассказал Черняк.

Украина получила очередной грант США

Украина получила очередной грант от США в размере 1,25 млрд долларов, сообщило министерство финансов Украины. Средства были переданы через мультидонорский Целевой фонд Всемирного банка.

Минфин уточнил, что в 2023 году Украина уже получила 8,45 млрд долларов грантовых средств прямой бюджетной поддержки от Вашингтона, а всего с начала вторжения в госбюджет поступило 20,4 млрд долларов таких средств от США. Эти деньги идут на социальные и гуманитарные расходы, не связанные напрямую со сферой безопасности и обороны, в частности на выплаты соцпомощи и зарплат бюджетникам.

Российский омбудсмен: РФ вывезла из Украины 700 тысяч детей

В 2022 году Россия вывезла из Украины более 700 тысяч детей, заявила уполномоченный по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова в ежегодном докладе о своей деятельности. По ее данным, с начала войны РФ "приняла" 4,8 миллиона жителей Украины, в том числе более 700 тысяч детей. Утверждается, что большинство несовершеннолетних приехали в Россию с родителями или родственниками. В Россию также вывезли около 1,5 тысячи детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей. В течение 2022 года 760 детей из "ДНР" и "ЛНР" были устроены в приемные российские семьи.

Украина неоднократно обвиняла Россию в похищении и незаконной депортации украинских детей. По данным проекта "Дети войны", в Украине зафиксировали 19,5 тысячи случаев принудительной депортации несовершеннолетних.

Украина договорилась с Хорватией об использовании ее портов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с главой МИД Хорватии Горданом Грличем-Радманом украинский продовольственный экспорт. По словам Кулебы, была достигнута договоренность об использовании хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна.

По данным немецкого издания Handelsblatt, в 2022 году через Дунай ежемесячно отгружалось 2,2 млн тонн украинского зерна. Сейчас его объем превысил 3 млн тонн.

В России арестованы активы Рината Ахметова

Басманный районный суд Москвы арестовал активы украинского миллиардера Рината Ахметова по уголовному делу о "финансировании терроризма". Согласно материалам дела, с апреля 2022 года руководство компании Ахметова SCM Holdings Limited (в нее входит в том числе горно-металлургическая группа "Метинвест") спонсировали украинскую армию и подразделение "Азов". Суд арестовал десятки объектов недвижимости в Севастополе и Белгороде, доли компании "Метинвест Евразия" в ее российских "дочках", несколько автомобилей, а также десятки миллионов рублей на счетах фигурирующих в деле организаций.

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