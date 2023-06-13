Удар РФ по Кривому Рогу и другие события 475-го дня войны

В результате ночной атаки российских войск в Кривом Роге 11 человек погибли, 36 ранены. Президент России рассказал "военкорам" о потерях в войне. США выделили Украине пакет военной помощи на 325 млн долларов.

На 475-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, во вторник, 13 июня,российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивлялись агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Генштаб ВСУ: Российские военные обстреляли жилые дома в Кривом Роге

Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами и дронами. По всей территории Украины ночью объявлялась воздушная тревога. По информации Генерального штаба ВСУ, российские войска в течение суток нанесли ракетно-авиационный удар 16 крылатыми ракетами и четырьмя беспилотниками "Шахед" по объектам критической инфраструктуры в Харьковской области и жилым домам в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Украинские ПВО уничтожили 11 крылатых ракет и один ударный дрон.

Основные усилия войск РФ по-прежнему сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где продолжаются тяжелые бои, говорится в вечерней оперативной сводке Генштаба. В течение суток, по данным украинского командования, произошло 22 боевых столкновения. Традиционно отмечается, что на Запорожском и Херсонском направлениях "противник продолжает вести оборонительные действия". Об освобождении украинскими войсками населенных пунктов ничего не говорится.

При обстреле Кривого Рога погибли 11 человек, еще 36 получили ранения

В результате российского обстрела Кривого Рога погибли 11 человек, еще 36 человек получили ранения, сообщил вечером глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, среди пострадавших 12 находятся в больнице, некоторые из них в тяжелом состоянии.

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в результате обстрела повреждения получили несколько гражданских объектов, в том числе пятиэтажный жилой дом. Поисково-спасательная операция завершилась еще днем, спасатели приступили к разбору конструкций. Власти города объявили 14 июня днем траура по погибшим. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя атаку войск РФ на свой родной город, пообещал, что "террористы" ответят за каждую запущенную ракету.

Владимир Путин провел встречу с российскими "военкорами"

Президент РФ Владимир Путин встретился 13 июня с российскими "военными корреспондентами" в Кремле. В ходе встречи глава государства, среди прочего, прокомментировал украинское контрнаступление, заявив, что "ни на одном направлении противник не имел успеха". По словам Путина, потери российской стороны в 10 раз меньше, чем "катастрофические потери" украинской армии. ВСУ потеряли около трети поставленной союзниками военной техники, в том числе более 160 танков и 360 бронемашин, Россия же потеряла 54 танка, часть из которых можно отремонтировать, сказал он.

В то же время, по данным Генштаба ВСУ, за период с начала войныдо 13 июня 2023 года российские силы, в частности, потеряли 3935 танков, 7642 боевые бронированные машины, 3766 единиц артиллерийских систем и 314 единиц боевой авиации. Как сообщила 12 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, Вооруженные силы Украины за неделю с 5 по 11 июня освободили от российской оккупации семь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Президент РФ подписал закон об изъятии загранпаспортов у призывников

Ранее в этот же день Путин подписал поправки в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", обязывающий призванных на военную или на альтернативную гражданскую службу сдавать загранпаспорта на хранение в орган, выдавший этот документ. Сдать паспорт необходимо в течение пяти дней после объявления о призыве, а вернут его по истечении срока временного ограничения на выезд из страны, связанного с призывом, либо по истечении срока действия паспорта.

Если загранпаспорт не будет передан на хранение в уполномоченный орган без уважительной причины, то он будет признан недействительным. Также паспорт будет признаваться недействительным в случае изменения его владельцем фамилии, имени, отчества или сведений о дате и месте рождения, изменения пола и прекращения гражданства.

США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 325 миллионов долларов. Как сообщается на сайте Пентагона, в пакет вошли, в частности, зенитные комплексы Stinger, 15 боевых машин пехоты Bradley, 10 бронетранспортеров Stryker, противотанковые системы Javelin и АТ-4. США также передадут Украине дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS и артиллерийских ракетных систем HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды. Кроме того, ВСУ получат более 22 млн патронов для стрелкового оружия и гранат, средства связи, взрывчатку, запчасти для техники и другое полевое оборудование.

Это 40-й пакет помощи Украине от США. С начала российского вторжения общий объем американской помощи Украине составил около 40 миллиардов долларов, отмечает Reuters.

ООН предупредила об угрозе продовольственной безопасности

Разрушение плотины Каховской гидроэлектростанции серьезно повлияет на мировую продовольственную безопасность и приведет к росту цен, заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Вся территория южнее ГЭС в направлении Черного моря и аннексированного РФ Крыма "является житницей не только для Украины, но и для всего мира", объяснил Гриффитс британской медиакомпании BBC. "Мы уже испытываем трудности с продовольственной безопасностью, но цены на продукты, я уверен, обязательно увеличатся", - подчеркнул замгенсека ООН. Кроме того, техногенная катастрофа грозит создать проблемы с доступом к питьевой воде для сотен тысяч человек, добавил Гриффитс.

По данным всемирной организации, Россия до сих пор не предоставила группам спасателей ООН доступ на контролируемый Россией южный берег Днепра. Специалисты ООН имеют в своем распоряжении катера и готовы доставить в пострадавшие после разрушения плотины Каховской ГЭС районы продовольствие, заявила координатор оказания гуманитарной помощи ООН в Украине Дениз Браун. "Однако Российская Федерация до сих пор не предоставила необходимых гарантий безопасности перехода на левый берег Днепра, в том числе в город Алешки", - цитирует ее слова агентство dpa. Последствия разрушения плотины Каховской ГЭС обсудили 13 июня в Страсбурге евродепутаты, представители Совета ЕС и Еврокомиссии.

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