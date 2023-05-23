Путин разрешил изымать загранпаспорта у призывников

Призывники в РФ должны будут сдавать свои загранпаспорта в течение 5 дней после объявления о призыве. Если они этого не сделают, документ будет признан недействительным. Соответствующие поправки подписал президент.

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Документ был опубликован на портале правовой информации во вторник, 13 июня.

Согласно закону, призванные на военную или на альтернативную гражданскую службу лица должны будут сдавать загранпаспорта на хранение в орган, выдавший этот документ - миграционный отдел МВД или МФЦ. Сдать паспорт необходимо в течение пяти дней после объявления о призыве, а вернут его по истечении срока временного ограничения на выезд из страны, связанного с призывом, либо по истечении срока действия паспорта.

Если загранпаспорт не будет передан на хранение в уполномоченный орган без уважительной причины, то он будет признан недействительным. Также паспорт будет признаваться недействительным в случае изменения его владельцем фамилии, имени, отчества или сведений о дате и месте рождения, изменения пола и прекращения гражданства.

Поправки вступят в силу через 180 дней

Поправки были внесены в Госдуму РФ в августе 2021 года. Первое чтение законопроекта прошло через два месяца. Однако депутаты приняли документ во втором и третьем чтении только в мае 2023 года. 7 июня поправки одобрил Совет Федерации.

Они вступят в силу через 180 дней после официального опубликования. Как считают правозащитники, новые нормы, скорее всего, не затронут осенний призыв 2023 года.

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