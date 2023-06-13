В первый год войны РФ покинули 8500 долларовых миллионеров

Россия в 2022 году не подтвердила прогноз Henley & Partners о 15 000 уехавших состоятельных лиц, однако уступила по этому показателю лишь Китаю, который покинули 10,8 тысячи долларовых миллионеров.

В 2022 году из России уехали 8,5 тысячи долларовых миллионеров. Это следует из ежегодного отчета консалтинговой компании Henley & Partners , обнародованного во вторник, 13 июня. Это на 43,3 процента меньше, чем прогнозировали эксперты. Аналитики изначально ожидали, что в год, когда российская армия вторглась в Украину, РФ покинут 15 тысяч долларовых миллионеров.

Россия уступила по этому показателю лишь Китаю. Из КНР в 2022-м уехали 10,8 тысячи состоятельных лиц (прогноз - 10 тысяч). Индию за аналогичный период покинули 7,5 тысячи миллионеров (прогноз - 8000).

В то же время наибольший приток частного капитала в 2022 году был зафиксирован в Объединенных Арабских Эмиратах, куда приехали 5200 миллионеров. Ближайшим соперником по этому показателю стала Австралия (приток в 3800 состоятельных лиц). В США в ушедшем году прибыли 1500 миллионеров, в Германию - 200 человек.

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