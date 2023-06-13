  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
МиграцияРоссия

В первый год войны РФ покинули 8500 долларовых миллионеров

Павел Мыльников
21 мин. назад

Россия в 2022 году не подтвердила прогноз Henley & Partners о 15 000 уехавших состоятельных лиц, однако уступила по этому показателю лишь Китаю, который покинули 10,8 тысячи долларовых миллионеров.

https://p.dw.com/p/4SWg3
Паспортный контроль в аэропорту
Паспортный контроль в аэропортуФото: picture-alliance/dpa

В 2022 году из России уехали 8,5 тысячи долларовых миллионеров. Это следует из ежегодного отчета консалтинговой компании Henley & Partners, обнародованного во вторник, 13 июня. Это на 43,3 процента меньше, чем прогнозировали эксперты. Аналитики изначально ожидали, что в год, когда российская армия вторглась в Украину, РФ покинут 15 тысяч долларовых миллионеров.

Россия уступила по этому показателю лишь Китаю. Из КНР в 2022-м уехали 10,8 тысячи состоятельных лиц (прогноз - 10 тысяч). Индию за аналогичный период покинули 7,5 тысячи миллионеров (прогноз - 8000).

В то же время наибольший приток частного капитала в 2022 году был зафиксирован в Объединенных Арабских Эмиратах, куда приехали 5200 миллионеров. Ближайшим соперником по этому показателю стала Австралия (приток в 3800 состоятельных лиц). В США в ушедшем году прибыли 1500 миллионеров, в Германию - 200 человек.

Смотрите также:

Истории российских беженцев

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Справа налево - Петр Авен и Михаил Фридман в Москве, март 2017 года

Снимет ли ЕС санкции с российских олигархов Фридмана и Авена?

Снимет ли ЕС санкции с российских олигархов Фридмана и Авена?

В России бурную реакцию вызвали письма в ЕС с просьбами снять санкции с Михаила Фридмана и Петра Авена из "Альфа-Групп". Каковы шансы отмены этих санкций и возможно ли это вообще?
Политика25 марта 2023 г.
Алишер Усманов

Любовь к Германии может дорого обойтись Алишеру Усманову

Любовь к Германии может дорого обойтись Алишеру Усманову

Обыски на виллах и объектах в Германии, предположительно принадлежащих Алишеру Усманову, связаны со следствием, проводимым по подозрению российского олигарха в неуплате налогов и отмывании денег.
Экономика и бизнес24 сентября 2022 г.
external

"Утечка мозгов": насколько успешными могут быть российские стартапы за рубежом (09.02.2018)

"Утечка мозгов": насколько успешными могут быть российские стартапы за рубежом (09.02.2018)

За последние пять лет интеллектуальная эмиграция из России усилилась. DW встретилась с двумя российскими стартаперами и обсудила все "за" и "против" работы по разные стороны границы.
Экономика и бизнес9 февраля 2018 г.02:50 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Разрушенный при обстреле 5-этажный дом в Кривом Роге

Ракетный удар по Кривому Рогу: число погибших выросло до 11

Конфликты54 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW: на ветке березы сидит мужчина в шапке-ушанке, лаптях, брюках, рубашке и галстуке. В одной руке у него - пила, он пилит ветку на которой сидит. В другой - табличка с надписью "День России".

День России, или Почему 12 июня - грустный праздник

День России, или Почему 12 июня - грустный праздник

Общество23 ч. назад
Александр Плющев и Ольга Тихомирова

Обстрелы эвакуируемых. МУС в Херсоне. Премия Немцова. DW Шоу

Обстрелы эвакуируемых. МУС в Херсоне. Премия Немцова. DW Шоу

Политика24 ч. назад61:10 мин.
Обмелевшее Каховское водохранилище

"Это - катастрофа". Последствия разрушения КГЭС для фермеров

"Это - катастрофа". Последствия разрушения КГЭС для фермеров

Экономика и бизнес3 ч. назад
Лилия Чанышева

Бросила вызов режиму Путина. История Лилии Чанышевой

Бросила вызов режиму Путина. История Лилии Чанышевой

Права человека12 ч. назад
Мужчина поднимает руку на женщину

Насилие против женщин в Германии. Что говорит статистика?

Насилие против женщин в Германии. Что говорит статистика?

Общество21 ч. назад
Сара Вагенкнехт выступает под лозунгом "Дипломатия вместо поставок оружия"

Создаст ли Сара Вагенкнехт в ФРГ партию сторонников России?

Создаст ли Сара Вагенкнехт в ФРГ партию сторонников России?

Политика22 ч. назад
На главную страницу