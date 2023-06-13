Прорыв плотины: парламент ЕС обсудил членство Украины в НАТО

Евродепутаты отреагировали на гуманитарную и природную катастрофу после разрушения плотины Каховской ГЭС, обсудили срочные шаги по восстановлению Украины и ее путь к членству в НАТО.

Последствия разрушения плотины Каховской ГЭС, восстановление экономики Украины и интеграцию страны в евроатлантическое сообщество обсудили в Страсбурге евродепутаты, представители Совета ЕС и Еврокомиссии. Дискусия прошла во вторник, 13 июня, в Европарламенте.

Подрыв плотины на Каховской ГЭС - "новое дно" путинского режима

Этой гуманитарной и природной катастрофы не произошло бы, если бы Россия не вторглась в Украину и не вела бы там свою незаконную агрессивную войну, заявила министр по делам ЕС председательствующей в Совете Евросоюза Швеции Джессика Росвалл. По ее словам, подрыв плотины на Каховской ГЭС - очередное нарушение Россией международного права, в частности международного гуманитарного права. Виновные в этом и остальных военных преступлениях, совершенных в Украине, должны быть привлечены к ответственности, подчеркнула Росвалл.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и глава МИД Джессика Росвалл Фото: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Пока же РФ препятствует любому расследованию произошедшего, указала евродепутатка от Франции Натали Луазо, поэтому на левом берегу Днепра расследования не будет: "Но что еще хуже - российская армия обстреливает гуманитарные объекты".

"Эта бессмысленная атака представляет собой новое измерение зверств России", - сообщил, в свою очередь, еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, отметив, что теперь одной из важнейших задач является мониторинг ЗАЭС, хотя пока что ситуация там стабильная. "Мы также потрясены сообщениями о том, что российские силы обстреливают украинских спасателей", - добавил он.

По данным Еврокомиссии, с раннего утра 6 июня Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС поддерживает постоянный контакт с украинскими экстренными службами. Помощь Украине предложили 14 стран Евросоюза и участниц Механизма гражданской защиты ЕС, куда входит и Украина. Ей уже передали 76 лодок, свыше 300 насосов и более 160 000 укрытий, сообщил Домбровскис.

Виола фон Крамон-Таубадель Фото: Zoran Arbutina/DW

"Мы не ожидаем от путинского режима ничего, кроме зверств, но он каждый раз превосходит даже эти ожидания, - заявила представительница Германии в Европарламенте Виола фон Крамон-Таубадель (Viola von Cramon-Taubadel). - Каховка - это новое дно для кровожадного тирана, Каховка - продолжение российского экоцида в Украине".

Она высказала мнение, что российские войска взорвали плотину в панике, поскольку вынуждены были отступать. "Это начало конца. Если их оборона рухнет, режим Путина падет", - считает фон Крамон, которая также заверила, что Россия будет привлечена к ответственности за все преступления, "в том числе и за этот экоцид".

Призыв к криминализации экоцида в ЕС

Несколько выступавших евродепутатов призвали признать экоцид уголовным преступлением в Евросоюзе и тем самым обеспечить ответственность за его совершение в Украине. Конкретная критика в адрес гуманитарной политики ЕС прозвучала от ирландского парламентария Барри Эндрюса. Он назвал ошибкой отказ напрямую финансировать украинские гуманитарные организации на местах.

По информации депутата, от всего гуманитарного финансирования они непосредственно получили менее 10 процентов: "И это несмотря на то, что у них тесные общественные связи, они могут действовать быстро и приемлемым образом, а также берут на себя наибольшие риски. Мы должны как минимум доверить им руководство гуманитарным реагированием".

Трагические последствия этого экоцида останутся на долгие годы, констатировал португальский депутат парламента ЕС Педро Маркес. Ключом к восстановлению он назвал сильную поддержку Евросоюза: "Нам нужно найти деньги - потребуются миллиарды евро, и мы должны как можно раньше начать с создания правовой базы, чтобы наконец использовать активы, конфискованные у Путина и его режима".

Начинать восстанавливать Украину нужно прямо сейчас

Многие участники дискуссии высказывали аналогичную точку зрения: для восстановления экономики Украины нужно полностью или хотя бы частично задействовать замороженные российские активы. Другие подчеркивали, что нельзя ждать окончания войны, начинать восстановление нужно уже сейчас, поскольку это титанический труд, а России все равно придется возместить весь нанесенный Украине ущерб, хотя это будет возможно только после смены власти в Москве.

Валдис Домбровскис Фото: Bernd Riegert/DW

"Можем ли мы что-то сделать сейчас? Мне приходят на ум три вещи, - поделился депутат от Польши Марек Белка. - Продолжать путь Украины в ЕС, настойчиво бороться с коррупцией и создавать стабильную правовую среду для привлечения частного капитала, а также пообещать сократить внешний долга Украины".

Инвестиции в восстановление экономики Украины не могут ждать окончания войны, уверен и еврокомиссар Валдис Домбровскис. По его мнению, в некоторых регионах этот процесс уже можно начинать. В 2023 году Украине потребуется дополнительная поддержка для срочного восстановления приоритетных сфер, таких как гражданская, социальная, энергетическая инфраструктура, жилье, развитие бизнеса и разминирование, на что потребуется порядка 14 млрд долларов.

ЕС будет обеспечивать и долгосрочную поддержку восстановления и модернизации Украины, заверил еврокомиссар. Он тоже считает, что этот процесс должен финансироваться за счет российских активов: "Важно, чтобы Европейский Союз послал сигнал Украине и нашим международным партнерам о том, что ЕС готов обеспечить устойчивую финансовую поддержку после 2023 года. Важно, чтобы Украина оставалась приоритетом в повестке дня лидеров".

Вступление Украины в НАТО

В своих выступлениях евродепутаты подчеркивали, что Украине нужна не только помощь, но и перспектива: четкий путь к членству в НАТО и быстрое начало переговоров о вступлении в ЕС. Присоединение Киева к Североатлантическому альянсу должно произойти прежде, чем его вступление в Евросоюз, потому что странам-членам ЕС нужны гарантии безопасности - такой аргумент высказали депутаты наряду с призывом предоставить Украине дорожную карту уже на июльском саммите НАТО в Вильнюсе.

Раса Юкнявичене Фото: DW

"Еврокомиссия не может комментировать отношения третьих стран с НАТО, поскольку не имеет права голоса по этому вопросу. Но необходимы надежные договоренности, чтобы гарантировать будущую безопасность Украины и разорвать порочный круг российской агрессии", - подтвердил еврокомиссар Домбровскис.

Чтобы остановить путинский режим, нужно предпринимать смелые шаги, добавила депутатка от Литвы Раса Юкнявичене. И напомнила, что фракция Европейской народной партии - крупнейшей в Европарламенте - выработала позицию относительно членства Украины в НАТО, согласно которой ожидает от саммитов в Вильнюсе и Вашингтоне, что они проложат путь к приглашению Киеву вступить в альянс. "Процесс вступления должен начаться после окончания войны и завершиться как можно скорее", - подытожила она.

Евродепутаты: Членство Украины в НАТО - в интересах ЕС

Евроатлантическая интеграция - это не компенсация Украине за ее страдания и проведенные несмотря на войну реформы, полагает другой литовский евродепутат Пятрас Ауштрявичюс. Он уверен, что, помогая Украине обрести членство в евроатлантическом сообществе, ЕС помогает себе, и 2023 год должен стать в этом деле поворотным моментом.

Сергей Лагодинский Фото: DW

Такой же точки зрения придерживаются многие европарламентарии. "Это необходимо для безопасности всех нас", "только так можно создать устойчивый мир на европейском континенте" - такими аргументами они обосновывают необходимость геополитического решения предоставить Украине четкую перспективу вступления в НАТО. Депутат от Германии Сергей Лагодинский призвал помимо этого удвоить, а лучше - утроить военную помощь Украине.

Подобное внимание к Украине чрезмерно, возразил европарламентарий из Словакии Милан Угрик. "Все, чем мы занимаемся, - это Украина. Я уже даже чувствую, когда захожу к себе в кабинет, что вот сейчас открою шкаф, а оттуда на меня выскочит господин Зеленский. Давайте тогда переименуем ЕС и назовем его "Украинский Союз", - предложил он. - Вы только и делаете, что занимаетесь помощью Украине. Давайте сосредоточимся на интересах наших национальных государств и не будем пытаться решить проблемы всего мира".

Однако подавляющее большинство выступавших коллег Угрика продемонстрировало мощную поддержку Киева. В Европарламент было подано шесть проект резолюции по восстановлению Украины и ее интеграции в евроатлантическое сообщество. Голосование по ним пройдет 15 июня.

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