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Киев: Вступление Украины в НАТО поддержали 20 стран

Лиза Ламбрехт
39 мин. назад

Членство Украины в НАТО поддерживают 20 стран, заявил замглавы Офиса Зеленского Игорь Жовква. Для вступления в альянс Киеву необходимо согласие 31 государства.

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Флаги Украины и НАТО
Фото: NATO

Вступление Украины в НАТО поддержали 20 стран Североатлантического альянса, заявил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква. "По состоянию на сегодняшний день уже есть формализация поддержки членства Украины в альянсе 20 государствами-членами", - написал он в субботу, 10 июня, на своей странице в Facebook.

Для вступления Украины в организацию необходима поддержка всех ее участников, то есть 31 страны. Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ ранее в субботу заявил, что у союзников нет консенсуса относительно вступления Украины. "В данный момент мы не видим консенсуса внутри НАТО. Думаю, и президент Зеленский понимает, что в то время, когда идет настолько большая и сложная война, тема присоединения Украины к НАТО должна быть отложена", - заявил он в интервью румынскому агентству dcnews.ro.

Однако, подчеркнул Джоанэ, Украина сейчас ближе к альянсу и западным демократиям, "чем когда-либо". По его словам, на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе ожидается "самая важная трансформация военной доктрины за последние 50 лет", а также "сильное послание для Украины". В частности, планируется усилить взаимодействие Киева с альянсом - статус сотрудничества "Комиссия НАТО - Украина" будет повышен до "Совета НАТО - Украина".

В середине мая газета The Wall Street Journal писала со ссылкой на источники, что дипломаты и чиновники стран НАТО работают над решением, которое бы сигнализировало, что Украина может присоединиться к альянсу в будущем, однако на июльском саммите НАТО в Вильнюсе участники намерены предложить Украине немедленную помощь, а не членство прямо сейчас.

Смотрите также:

Столтенберг о вступлении Украины в НАТО.

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