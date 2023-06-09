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Швеция готова разместить войска НАТО до вступления в альянс

Сергей Ромашенко
17 мин. назад

На шведской территории могут быть временно размещены иностранная техника и персонал, заявили в Стокгольме, отметив, что это решение станет ясным сигналом России и позволит усилить обороноспособность Швеции.

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Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон
Премьер-министр Швеции Ульф КристерссонФото: Henrik Montgomery/TT News Agency/AP/picture alliance

Швеция позволит НАТО разместить войска на ее территории еще до официального вступления в Североатлантический альянс. "Правительство решило, что шведское вооруженные силы могут провести подготовительные мероприятия с НАТО и странами НАТО, чтобы обеспечить совместные операции в будущем", - написали премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и министр обороны страны Пал Йонсон в статье для газеты Dagens Nyheter, обнародованной в пятницу, 9 июня.

По их словам, "эти подготовительные мероприятия, возможно, будут заключаться во временном размещении иностранной техники и персонала на шведской территории". "Это решение посылает ясный сигнал России и усилит оборону Швеции", - подчеркнули политики, отметив, что Россия в обозримом будущем останется угрозой для соседних стран, поскольку "масштабы территориальных амбиций президента РФ Владимира Путина неизвестны".

Вступление в Североатлантический альянс

Швеция подала заявление на вступление в НАТО из-за российского вооруженного вторжения в Украину в еще 2022 году. Возражения со стороны Турции и Венгрии вызвали задержку, но Стокгольм теперь надеется присоединиться к альянсу уже в ходе июльского саммита НАТО в Литве.

Соседняя со Швецией Финляндия, имеющая протяженную совместную границу с Россией, вступила в НАТО в апреле.

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