  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
КультураГермания

Кит-шпион у берегов Швеции: секретное оружие Путина?

Ольга Тихомирова | Елена Дожина
22 мин. назад

Возможно ли, чтобы кит-белуха с оборудованием на спине шпионил у побережья страны НАТО? На вопросы DW ответила Ольга Шпак, бывший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН.

https://p.dw.com/p/4S5yS
Кита-белуху у берегов Норвегии подкармливали с рук
Действительно ли кит-белуха у берегов Норвегии и Швеции российский шпион?Фото: Jorgen Ree Wiig/AP Photo/picture alliance

"Секретное оружие Путина? У берегов Швеции замечена белуха", "Белуха Хвалдимир в Швеции: действительно ли кит - шпион?" - такие заголовки несколько дней не сходят со страниц европейской прессы. Речь идет о ките-белухе, впервые появившемся в территориальных водах Норвегии весной 2019 года и ставшем здесь частым гостем. Пару дней назад его заметили уже в водах Швеции. Он совсем не боится людей и, самое интересное, ранее на нем был ошейник с надписью на английском: "Инвентарь Ст.-Петербург". Поэтому теперь многие думают, что он - российский кит-шпион. Ему дали кличку Хвалдимир, объединив норвежское слово hval (кит) и имя российского президента Владимир. Специалисты считают, что белухе около 14 лет, и что ранее он много общался с людьми и подвергался дрессировке. Но действительно ли возможно, чтобы этот кит с оборудованием на спине шпионил у побережья Норвегии, страны НАТО? DW обсудила это с Ольгой Шпак, специалистом по белухам, бывшим научным сотрудником Института проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН, кандидатом биологических наук. Сегодня она живет в Украине и работает волонтером в Харькове. 

Человек на лодке гладит белуху
Ручному киту-белухе не так просто адаптироваться одному - поблизости нет его сородичейФото: Jorgen Ree Wiig/AP Photo/picture alliance

Deutsche Welle: Последняя новость - в Швецию приплыл знаменитый кит-белуха, которого называют Хвалдимиром и считают русским шпионом. Что вам известно о нем?

Ольга Шпак: Он регулярно проводит время у европейских берегов, в частности, в Норвегии. Это животное, насколько мне известно, изначально было отловлено в Охотском море, где проводились регулярные отловы белух, преимущественно для дельфинариев. И в том числе энное количество белух было, вероятно, передано министерству обороны РФ. У него есть тренировочные базы, одна из них недалеко от Мурманска. На картах Google до последнего времени даже можно было увидеть это место, месторасположение вольеров. И одна из этих белух была как раз в числе животных, отобранных для военных тренировок, для военных целей. Подробностей я не знаю, потому что я никак не была связана с этими делами и, естественно, детали не разглашаются. Но тренировки морских млекопитающих, китообразных для военных целей и использование их таким образом - это не новая история. Достаточно широко этим занимались и в США, и в Советском Союзе. В Крыму существовали такие базы, на Дальнем Востоке, в Баренцевом море, возможно, в Белом море тоже. Действительно, китообразных и ластоногих тренировали для диверсионных и поисковых работ. По рассказам тренеров морских млекопитающих, которые работали раньше в Советском Союзе в таких дельфинариях военных, в последние годы по крайней мере, диверсионные работы были отодвинуты на задний план. В основном дельфинов и белуг тренировали как поисковиков. Для каких конкретных задач тренировали эту белуху - я не знаю. До тех пор, пока он не стал Хвалдимиром в Европе, его звали, когда он был отловлен и какое-то время жил вполне себе в мирном центре, - Андрюхой. Мне Андрюха больше нравится.

- Судя по ошейнику, который на нем был, на нем могла быть закреплена камера или нечто подобное. Удалось ли его освободить от этой камеры и помочь ему?

- На нем была так называемая уздечка. Это крепеж, который ставится на животное. Теоретически можно на него поставить камеру. Была она или нет - мне неизвестно. Он был ручным и подпускал к себе людей, поэтому уздечку сняли буквально в первые дни, как он приплыл к берегам Норвегии. И то, что на нем нет никакой уздечки, можно увидеть на огромном количестве фотографий, в видеорепортажах, которые начали появляться буквально сразу, как он был обнаружен в Норвегии. Ничего на нем сейчас нет, это точно. 

Кит-белуха возле борта катера у самого берега
Хвалдимир подплывает к людям, чтобы поиграть и подкрепиться. Все очень боятся, чтобы его не ранило моторомФото: Jorgen Ree Wiig/AP Photo/picture alliance

- Ольга, как вы думаете, он сбежал или его выпустили? Что произошло?

- Сбежал! (Смеется) Если ведутся тренировки с животным на выполнение каких-то работ, понятное дело, что сначала проводятся тренировки в вольерах. Но когда животное считается достаточно обученным и дисциплинированным, когда тренеры думают, что нет риска побега или такой риск не велик, то его выпускают на открытую воду и проводят тренировки уже там. И вероятно, это произошло, когда с ним начали работать на открытой воде - в какой-то момент он передумал возвращаться. И собственно говоря, поплыл туда, куда ему захотелось.

- Какой может быть его судьба? Он же долгое время был в неволе, скорее всего, с раннего возраста. Как ему живется в открытом море?

- Он много лет он провел в неволе, с людьми, но в Норвегии его видят уже не первый год. А теперь в Швеции. Очевидно, что он адаптировался. Сначала, когда первый раз его встретили, были сомнения, что он сможет это сделать. Вблизи нет никаких популяций белухи, то есть шансов встретиться с сородичами у него практически нет. Норвежцы обсуждали какие-то возможные варианты: можно ли его отловить, куда-то перевезти, отправить в реабилитационный центр или в дельфинарий…  Были сомнения, что он выживет. Но из России не последовало никакой реакции. В то же время есть много нормативов и законов, правил и конвенций, в соответствии с которыми нельзя просто так взять животное, которое явно принадлежит кому-то. И потратить кучу денег и усилий для того, чтобы его отловить, а потом получить претензии от соседней страны. Поэтому было принято решение ничего не делать. И этот кит остался сам по себе у норвежских берегов. Естественно, ему было не очень комфортно. Это животное привыкло к людям. Он искал контакта с людьми, он привык, что его кормят. Было тревожно. Основных проблем было две. Первая - что ему не будет хватать пищи, что он не сможет самостоятельно находить себе достаточно пропитания. Вторая - потенциальная возможность его столкновения с лодками. Он пришел в достаточно населенный пункт в Норвегии, фактически в марину, где много моторных лодок, моторных яхт. И к сожалению, это достаточно распространенная судьба китов, дельфинов, китообразных, которые были в неволе, которые рвутся к людям, не боятся людей и плавсредств и поэтому часто заканчивают свою жизнь под моторами. С ним тем не менее ничего не произошло - он выжил. Хотя были какие-то ситуации. Его норвежские активисты фотографировали, делали видео, и у него были какие-то следы повреждений, видимо, он пару раз травмировался. Но, как мы видим, в течение нескольких лет он нормально себя чувствовал. 

- То есть он адаптировался?

- Его, конечно, подкармливали. Или он сам подходил к сетям. Белухи запросто могут разорвать сеть, подплыть снизу и пробраться вовнутрь. Я не знаю, пробирался ли он непосредственно в вольеры, где содержался лосось, но то, что он доставлял определенные проблемы, это точно. Я прекрасно помню, что было большое недовольство со стороны норвежцев.

Смотрите также:

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Снежный барс (ирбис)

Почему на Алтае могут исчезнуть редкие животные из Красной книги

Почему на Алтае могут исчезнуть редкие животные из Красной книги

Снежный барс и алтайский горный баран окажутся под угрозой исчезновения, если начнется добыча меди на Уландрыкском месторождении. DW рассказывает, как экологи борются за сохранение животных.
Общество1 июня 2023 г.
Deutschland | Gnadenhof für Bären in Bad Füssing

В Германии спасают медведей, замученных людьми

В Германии спасают медведей, замученных людьми

Недалеко от термальных источников курорта Бад-Фюссинг в пруду на охраняемой территории принимают ванны необычные отдыхающие - бурые медведи. Животным, всю жизнь просидевшим в клетках, помогли в Центре спасения медведей.
Природа и окружающая среда18 мая 2023 г.
Хвост уходящего под воду горбатого кита на фоне ледников

Немецкие ученые поделились потусторонними звуками

Немецкие ученые поделились потусторонними звуками

Песни льда, дыхание синего кита, таяние ледников, взрывы сейсмологической разведки и другие звуки подводной жизни арктических и антарктических морей можно услышать в необычном саунд-арт-проекте.
Культура9 февраля 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Киев в ночь на 31 мая, в небе над городом видны вспышка от взрыва

Новый ночной обстрел Киева: Россия применила дроны и ракеты

Конфликты16 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Алексей Навальный в тюрьме

Призывы к акциям за Навального. Чем вызван шквал критики?

Призывы к акциям за Навального. Чем вызван шквал критики?

Политика8 ч. назад
Российский ЗРК "Искандер-М"

Эксперт: Для хранения ядерного оружия в Беларуси много мест

Эксперт: Для хранения ядерного оружия в Беларуси много мест

Конфликты9 ч. назад
Здание филиала Гете-Института в Москве

Что будет с Гете-Институтом в России и культурным обменом

Что будет с Гете-Институтом в России и культурным обменом

Культура15 ч. назад
Карикатура - карикатурные Владимир Путин и Александр Лукашенко заглядывают в окно дома с флагом Молдовы и ЕС, на входе в который висит табличка: "Приветствуем европейских лидеров"

Европейский саммит в Молдове: где место Путина и Лукашенко

Европейский саммит в Молдове: где место Путина и Лукашенко

Политика21 ч. назад
Вид на Степанакерт, столицу Нагорного Карабаха (фото из архива)

Баку и Ереван на пути к миру: что будет с армянами Карабаха?

Баку и Ереван на пути к миру: что будет с армянами Карабаха?

Политика2 ч. назад
Полицейские вытаскивают из фонтана Trevi экоактивистку

Как относиться к радикальным акциям экоактивистов

Как относиться к радикальным акциям экоактивистов

Природа и окружающая среда7 ч. назад
На главную страницу