Кит-шпион у берегов Швеции: секретное оружие Путина?

"Секретное оружие Путина? У берегов Швеции замечена белуха", "Белуха Хвалдимир в Швеции: действительно ли кит - шпион?" - такие заголовки несколько дней не сходят со страниц европейской прессы. Речь идет о ките-белухе, впервые появившемся в территориальных водах Норвегии весной 2019 года и ставшем здесь частым гостем. Пару дней назад его заметили уже в водах Швеции. Он совсем не боится людей и, самое интересное, ранее на нем был ошейник с надписью на английском: "Инвентарь Ст.-Петербург". Поэтому теперь многие думают, что он - российский кит-шпион. Ему дали кличку Хвалдимир, объединив норвежское слово hval (кит) и имя российского президента Владимир. Специалисты считают, что белухе около 14 лет, и что ранее он много общался с людьми и подвергался дрессировке. Но действительно ли возможно, чтобы этот кит с оборудованием на спине шпионил у побережья Норвегии, страны НАТО? DW обсудила это с Ольгой Шпак, специалистом по белухам, бывшим научным сотрудником Института проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН, кандидатом биологических наук. Сегодня она живет в Украине и работает волонтером в Харькове.

Ручному киту-белухе не так просто адаптироваться одному - поблизости нет его сородичей Фото: Jorgen Ree Wiig/AP Photo/picture alliance

Deutsche Welle: Последняя новость - в Швецию приплыл знаменитый кит-белуха, которого называют Хвалдимиром и считают русским шпионом. Что вам известно о нем?

Ольга Шпак: Он регулярно проводит время у европейских берегов, в частности, в Норвегии. Это животное, насколько мне известно, изначально было отловлено в Охотском море, где проводились регулярные отловы белух, преимущественно для дельфинариев. И в том числе энное количество белух было, вероятно, передано министерству обороны РФ. У него есть тренировочные базы, одна из них недалеко от Мурманска. На картах Google до последнего времени даже можно было увидеть это место, месторасположение вольеров. И одна из этих белух была как раз в числе животных, отобранных для военных тренировок, для военных целей. Подробностей я не знаю, потому что я никак не была связана с этими делами и, естественно, детали не разглашаются. Но тренировки морских млекопитающих, китообразных для военных целей и использование их таким образом - это не новая история. Достаточно широко этим занимались и в США, и в Советском Союзе. В Крыму существовали такие базы, на Дальнем Востоке, в Баренцевом море, возможно, в Белом море тоже. Действительно, китообразных и ластоногих тренировали для диверсионных и поисковых работ. По рассказам тренеров морских млекопитающих, которые работали раньше в Советском Союзе в таких дельфинариях военных, в последние годы по крайней мере, диверсионные работы были отодвинуты на задний план. В основном дельфинов и белуг тренировали как поисковиков. Для каких конкретных задач тренировали эту белуху - я не знаю. До тех пор, пока он не стал Хвалдимиром в Европе, его звали, когда он был отловлен и какое-то время жил вполне себе в мирном центре, - Андрюхой. Мне Андрюха больше нравится.

- Судя по ошейнику, который на нем был, на нем могла быть закреплена камера или нечто подобное. Удалось ли его освободить от этой камеры и помочь ему?

- На нем была так называемая уздечка. Это крепеж, который ставится на животное. Теоретически можно на него поставить камеру. Была она или нет - мне неизвестно. Он был ручным и подпускал к себе людей, поэтому уздечку сняли буквально в первые дни, как он приплыл к берегам Норвегии. И то, что на нем нет никакой уздечки, можно увидеть на огромном количестве фотографий, в видеорепортажах, которые начали появляться буквально сразу, как он был обнаружен в Норвегии. Ничего на нем сейчас нет, это точно.

Хвалдимир подплывает к людям, чтобы поиграть и подкрепиться. Все очень боятся, чтобы его не ранило мотором Фото: Jorgen Ree Wiig/AP Photo/picture alliance

- Ольга, как вы думаете, он сбежал или его выпустили? Что произошло?

- Сбежал! (Смеется) Если ведутся тренировки с животным на выполнение каких-то работ, понятное дело, что сначала проводятся тренировки в вольерах. Но когда животное считается достаточно обученным и дисциплинированным, когда тренеры думают, что нет риска побега или такой риск не велик, то его выпускают на открытую воду и проводят тренировки уже там. И вероятно, это произошло, когда с ним начали работать на открытой воде - в какой-то момент он передумал возвращаться. И собственно говоря, поплыл туда, куда ему захотелось.

- Какой может быть его судьба? Он же долгое время был в неволе, скорее всего, с раннего возраста. Как ему живется в открытом море?

- Он много лет он провел в неволе, с людьми, но в Норвегии его видят уже не первый год. А теперь в Швеции. Очевидно, что он адаптировался. Сначала, когда первый раз его встретили, были сомнения, что он сможет это сделать. Вблизи нет никаких популяций белухи, то есть шансов встретиться с сородичами у него практически нет. Норвежцы обсуждали какие-то возможные варианты: можно ли его отловить, куда-то перевезти, отправить в реабилитационный центр или в дельфинарий… Были сомнения, что он выживет. Но из России не последовало никакой реакции. В то же время есть много нормативов и законов, правил и конвенций, в соответствии с которыми нельзя просто так взять животное, которое явно принадлежит кому-то. И потратить кучу денег и усилий для того, чтобы его отловить, а потом получить претензии от соседней страны. Поэтому было принято решение ничего не делать. И этот кит остался сам по себе у норвежских берегов. Естественно, ему было не очень комфортно. Это животное привыкло к людям. Он искал контакта с людьми, он привык, что его кормят. Было тревожно. Основных проблем было две. Первая - что ему не будет хватать пищи, что он не сможет самостоятельно находить себе достаточно пропитания. Вторая - потенциальная возможность его столкновения с лодками. Он пришел в достаточно населенный пункт в Норвегии, фактически в марину, где много моторных лодок, моторных яхт. И к сожалению, это достаточно распространенная судьба китов, дельфинов, китообразных, которые были в неволе, которые рвутся к людям, не боятся людей и плавсредств и поэтому часто заканчивают свою жизнь под моторами. С ним тем не менее ничего не произошло - он выжил. Хотя были какие-то ситуации. Его норвежские активисты фотографировали, делали видео, и у него были какие-то следы повреждений, видимо, он пару раз травмировался. Но, как мы видим, в течение нескольких лет он нормально себя чувствовал.

- То есть он адаптировался?

- Его, конечно, подкармливали. Или он сам подходил к сетям. Белухи запросто могут разорвать сеть, подплыть снизу и пробраться вовнутрь. Я не знаю, пробирался ли он непосредственно в вольеры, где содержался лосось, но то, что он доставлял определенные проблемы, это точно. Я прекрасно помню, что было большое недовольство со стороны норвежцев.

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