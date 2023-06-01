Почему на Алтае могут исчезнуть животные из Красной книги

Снежный барс и алтайский горный баран окажутся под угрозой исчезновения, если начнется добыча меди на Уландрыкском месторождении. DW рассказывает, как экологи борются за сохранение животных.

Алтайские горные бараны (аргали) могут уйти в Монголию, а краснокнижные снежные барсы (ирбисы) - погибнуть в случае разработки Уландрыкского месторождения, на котором планируется добывать медь. С таким заключением выступили 24 мая экологи из "Экспертного совета по заповедному делу", направив его вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко. Ранее Абрамченко поручила проработать вопрос о создании особо охраняемой природной территории на хребте Чихачёва в целях сохранения снежного барса.

Уландрыкское месторождение находится в Кош-Агачинском районе Алтайского края на границе России и Монголии. DW разбиралась в том, к чему может привести его разработка.

Регион со множеством краснокнижных животных

Территория Уландрыкского месторождения, по словам экологов, - уникальная экосистема. Специалисты включили ее в список 200 экологических регионов планеты с наиболее высоким уровнем биологического разнообразия. Хребет Сайлюгем, где находятся залежи меди, считается ареалом множества краснокнижных животных - аргали (87% всей популяции в России), ирбисов (почти все особи в России), манулов и других. В случае разработки месторождения все эти животные окажутся под угрозой исчезновения.

Горный баран (аргали) Фото: imago/blickwinkel

"Освоение месторождения повлечет за собой непоправимый вред уникальным горным экосистемам и биологическому разнообразию. Все ключевые местообитания аргали в бассейне реки Уландрык будут разрушены, большая часть горных баранов будет вытеснена на территорию Монголии", - сказал DW один из авторов доклада, сопредседатель межрегиональной общественной организации "Экспертный совет по заповедному делу" Всеволод Степаницкий.

Вторит ему и заместитель начальника отдела туризма Национального парка "Сайлюгемский" Денис Гуляев: "Ущерб будет колоссальный. Работающий рудник создаст значительный фактор беспокойства. Поэтому зверь, скорее всего, просто уйдет, и никак его не удержишь. Ни одно месторождение не оставляло в нормальном виде экосистему, в которой оно было разработано".

Аргали уйдут, а ирбисы погибнут

По мнению экологов, ключевая проблема заключается в том, что большая часть горных баранов может хотя бы сбежать от рудника, а ирбисы окажутся отрезаны от своей кормовой базы. В 2022 году в регионе залежей меди было замечено 8 взрослых барсов - это одни из последних представителей исчезающего вида в России. Вмешательство человека в их образ жизни может нанести непоправимый вред их популяции, считают экологи.

Фото: picture-alliance/dpa

По словам члена "Экспертного совета по заповедному делу" Михаила Крейндлина, для ирбисов критично любое перекрытие миграционных коридоров. А оно произойдет в случае начала строительства и практически приведет к гибели барсов. "Потому что это дороги, постоянное движение машин. Для диких животных это огромный фактор беспокойства, они не могут свободно передвигаться по своей территории", - говорит Крейндлин.

Кроме того, уход аргали также может стать существенным фактором, способствующим исчезновению ирбисов, численность которых в регионе, по данным экологов, в последние три года и так снижается, "прежде всего из-за истощения кормовой базы".

На вопрос, возможно ли проводить разработку месторождения без опасности для животных, эксперты DW единогласно говорят "нет". "Никакие компенсационные меры и, тем более, какие-то щадящие технологии добычи на конечный итог существенно не повлияют", - подчеркивает Всеволод Степаницкий.

Экологи: Создать природоохранную зону вместо рудника

Аукцион, на котором планировалось выставить на торги право на добычу 115,1 тысячи тонн меди на Уландрыкском месторождении, не состоялся. В нем должны были участвовать две компании - ООО "Горно-Алтайская рудная компания" и ООО "Восточная ресурсная группа". Первая, дочерняя фирма "Полиметалла", одной из крупнейших российских компаний по добыче цветных металлов с оборотом в 2,89 млрд долларов в 2021 году.

"Насколько я понимаю, там были какие-то формальные проблемы с аукционной документацией, которую подали обе компании. Я думаю, они уже переделывают документацию и вскоре попробуют вновь выйти на аукцион", - размышляет Михаил Крейндлин.

Говоря о возможных вариантах защиты экосистемы, Денис Гуляев предполагает, что для ее сохранения Роснедрам нужно исключить Уландрыкское месторождение из перечня участков недр, предлагаемых для предоставления в пользование.

На запрос DW о ситуации с месторождением министерство экологии Республики Алтай не ответило. Экологи из "Экспертного совета по заповедному делу" в разговоре с DW, как и в своем докладе, предложили придать этой зоне статус особо охраняемой и, возможно, передать ее в ведение Национального парка "Сайлюгемский".

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