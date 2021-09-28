Российский лауреат альтернативной "нобелевки": экоактивист Владимир Сливяк

Четырех лауреатов ежегодной шведской премии Right Livelihood Award ("За правильный образ жизни"), которую также называют альтернативной Нобелевской, объявили в Стокгольме в среду, 29 сентября. Среди них - 48-летний эколог и активист, сопредседатель российской общественной организации "Экозащита!" Владимир Сливяк. "Его огромные успехи доказали, что даже в авторитарной России низовые общественные инициативы могут эффективно противостоять проектам, поддерживаемым государством", - говорится на официальном сайте премии.

Антиядерные кампании: против станций и ввоза отходов

Владимир Сливяк родился в Калининграде. Делу охраны природы он посвятил уже более тридцати лет. В 1989 году на базе калининградского движения "Солидарность" появилось некоммерческая организация "Экозащита!", сооснователем которой стал Сливяк. Уже в 1994 году он инициировал антиядерную кампанию с требованием закрыть реакторы чернобыльского типа на Игналинской АЭС в Литве. Через четыре года "Экозащита!" вместе с болгарскими активистами смогла остановить отправку отработанного топлива от АЭС из Болгарии в Россию.

Игналинская АЭС в Литве

"Любой, кто знаком с Володей, знает о его прямолинейности и сложном отношении к компромиссам. Он всегда готов заниматься темами, общественный интерес к которым, мягко говоря, не очевиден. Если он знает, что это важно, его ничто не остановит. Ядерная тема сама по себе сложная, а в ней он брался за аспекты, которые оставались вне фокуса внимания. Вопрос ввоза в Россию обедненного урана из Германии первым поднял именно он", - рассказал DW директор по проектам российского отделения Greenpeace Владимир Чупров.

Книга Сливяка об аварии на АЭС в Фукусиме

В 2012 году Сливяк выпустил книгу "От Хиросимы до Фукусимы", в которой проанализировал причины и последствия аварии, случившейся на японской АЭС "Фукусима-Дайчи" в 2011 году. Кроме всего прочего, экоактивист задался вопросом о том, как подобная авария могла произойти в одной из наиболее технологически развитых стран мира. Кроме того, он попытался оценить безопасность российских АЭС и вероятность повторения чернобыльской трагедии в современной России.

"Всегда с интересом читаю его материалы и комментарии. Это профессионально, точно, своевременно и бескомпромиссно. В них есть критика, подчас довольно жесткая, но нет критиканства, огульных и безосновательных обвинений. Это всегда попытка объективно разобраться и найти лучшее, устойчивое решение", - подчеркнул в интервью DW гендиректор Центра экологических инвестиций Михаил Юлкин.

Борьба против статуса "иноагента"

И сам Сливяк, и "Экозащита!" вырастили целое поколение экологов и активистов. С 1995 года образовательную программу движения прошли более десяти тысяч студентов. С 2012 по 2015 год Сливяк преподавал экологическую политику в Высшей школе экономики в Москве (НИУ ВШЭ).

Кузбасс, Киселевск: снег здесь порой становится черным

В 2014 году "Экозащита!" стала первой из экологических организацией, которые попали в РФ в реестр "иноагентов". Официальная причина: ее кампания против строительства атомной электростанции в Калининградской области. Владимир Сливяк судился против присвоения организации статуса "иноагента", да и сама "Экозащита!" отказалась выполнять требования Минюста и платить штрафы за их неисполнение. За это в отношении директора НКО Александры Королевой возбудили пять уголовных дел, активистка вынужденно эмигрировала в Германию.

Против черного снега в Кузбассе

В том же 2014 году Владимир Сливяк включился в борьбу с негативным воздействием на окружающую среду добычи угля в России. Вместе с другими активистами он сначала выпустил документальный фильм "На угле" про уничтожение природы и нарушение прав коренных народов в Кузбассе - главном угольном регионе России. Затем, в 2020 году Сливяк вместе с "Экозащитой!" опубликовал подробный доклад об экологии, заболеваемости и смертности в Кузбассе: "Гонка по нисходящей".

На протяжении последних полутора десятилетий Кузбасс наращивал производство и экспорт угля в значительной мере благодаря систематическим нарушениям экологического законодательства России, а местные власти закрывали на них глаза - таковы основные выводы этого 50-страничного доклада. Результатом стали проблемы со здоровьем у многих жителей региона, а также повышенная смертность в регионе, утверждают авторы документа.

"Это, наверное, первый в моей жизни доклад, способный привести в ужас обилием шокирующих данных, причем данных официальных. Но даже они показывают: ситуация катастрофическая", - поделился тогда Сливяк в беседе с DW.

"На локальном уровне активисты работали с этой темой, но на федеральном именно Володя фактически в одиночку ее поднял. Он выпустил серию докладов, провел общественную кампанию. Фактически он заложил основу понимания того, что творится в российской угольной отрасли", - указывает Владимир Чупров.

Смотрите также: