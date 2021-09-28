Российский экоактивист Владимир Сливяк стал лауреатом альтернативной Нобелевской премии

Имена лауреатов международной награды Right Livelihood Award, больше известной как альтернативная Нобелевская премия, были названы в Стокгольме в среду, 29 сентября, на пресс-конференции, транслировавшейся в интернете в режиме реального времени.
Число претендентов на эту награду в 2021 году было рекордным: 206 человек и организаций из 89 стран мира. DW рассказывает истории тех, кого выбрало международное жюри.
Владимир Сливяк
Россиянин Владимир Сливяк - сопредседатель некоммерческой организации "Экозащита!" (Ecodefense) и активный борец против загрязнения окружающей среды. За последние годы он сумел реализовать целый ряд проектов, подвергающих критическому анализу разработку ископаемых видов топлива, использование атомной энергии и транспортировку радиоактивных отходов.
Под руководством Сливяка "Экозащита!" в 2013 году стала первой в России группой экоактивистов, которая запустила кампанию против угольной энергетики. В 2014 году в Калининграде было остановлено строительство атомной электростанции - благодаря тому, что НПО Сливяка удалось привлечь внимание общественности и международных инвесторов к рискам, связанным с этим проектом.
Защитница прав женщин в Камеруне Марте Ванду
Марте Ванду
Вот уже несколько десятилетий активистка из Камеруна Марте Ванду борется за права женщин и детей.
В 1998 году Ванду основала неправительственную организацию под названием Action Locale pour un Développement Participatif et Autogéré (ALDEPA, "Местные действия для совместного и самоуправляемого развития"). Основные сферы работы этой НПО связаны с образованием, а также психосоциальной и правовой поддержкой девочек и женщин. За более чем 20 лет работы сотрудники ALDEPA помогли 50 тысячам девочек, проживающим, в основном, в северных регионах Камеруна, - там, где активно действует исламистская группировка "Боко Харам".
Фреда Хьюсон
Фреда Хьюсон отстаивает интересы коренных народов Канады, в частности, требуя уважать их мнение при реализации строительных проектов.
Борец за права коренных народов Канады Фреда Хьюсон
С 2010 года Хьюсон, являющаяся вождем одного из коренных народов Канады, живет на его исторической родине в провинции Британская Колумбия. Там она основала центр лечения травматического постколониального синдрома. Центр также стал площадкой для протестного движения коренных народов. Вместе со своими единомышленниками 57-летняя активистка борется сейчас против прокладки газопровода по территории Британской Колумбии.
Деятельность Хьюсон направлена не только на сохранение культуры коренных народов Канады, но и на защиту окружающей среды и прав человека.
Legal Initiative for Forest and Environment (LIFE)
Англоязычное название индийской организации гражданского общества Legal Initiative for Forest and Environment можно перевести на русский язык как "Правовая инициатива в защиту леса и окружающей среды".
Индийские адвокаты Ритвик Дутта и Рахул Чоудхари
Она была основана в 2005 году индийскими адвокатами Ритвиком Дуттой и Рахулом Чоудхари, которые обратили внимание, как трудно в их стране добиться правосудия по делам, связанным с экологическими проблемами. Сегодня LIFE помогает отдельным населенным пунктам защитить себя от угроз, вызванных причинением ущерба природе, в частности строительными проектами или вырубкой лесов. Кроме того правозащитники пытаются привлечь к ответственности тех, кто загрязняет окружающую среду и вредит здоровью людей.
Международная награда Right Livelihood Award, или альтернативная Нобелевская премия вручается в Стокгольме с 1980 года. Традиционно ее лауреатами становятся люди и организации, которые активно борются против загрязнения окружающей среды, ядерной угрозы, нарушений прав человека и дискриминации представителей меньшинств.
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Эта угольная электростанция недалеко от Кельна выбрасывает более 14 миллионов тонн CO2 в год. Правительство не хочет закрывать ее до 2038 года, а цель - снижение температуры на 1,5 градуса - находится под угрозой. "Гринпис" активно протестует против этой политики и поддерживает движение Fridays for Future.
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Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию
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Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию
"Гринпис" в Припяти
Во время 30-летней годовщины со дня аварии на Чернобыльской АЭС, 25 апреля 2016 года, активисты "Гринпис" в защитной одежде посетили небольшой украинский городок Припять, который был заброшен из-за повышенного радиоактивного фона после катастрофы в 1986 году.
Автор: Геро Рютер, Виктор Вайц