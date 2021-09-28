 Российский экоактивист Владимир Сливяк стал лауреатом альтернативной Нобелевской премии | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 29.09.2021

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Мир

Российский экоактивист Владимир Сливяк стал лауреатом альтернативной Нобелевской премии

Российский экоактивист Владимир Сливяк, камерунская правозащитница, вождь одного из коренных народов Канады и НПО, помогающая защитникам природы в Индии. DW - о лауреатах премии Right Livelihood Award 2021 года.

Российский экоактивист, сопредседатель НПО Экозащита! Владимир Сливяк, лауреат премии Right Livelihood Award 2021 года

Российский экоактивист Владимир Сливяк

Имена лауреатов международной награды Right Livelihood Award, больше известной как альтернативная Нобелевская премия, были названы в Стокгольме в среду, 29 сентября, на пресс-конференции, транслировавшейся в интернете в режиме реального времени.

Число претендентов на эту награду в 2021 году было рекордным: 206 человек и организаций из 89 стран мира. DW рассказывает истории тех, кого выбрало международное жюри.

Владимир Сливяк

Россиянин Владимир Сливяк - сопредседатель некоммерческой организации "Экозащита!" (Ecodefense) и активный борец против загрязнения окружающей среды. За последние годы он сумел реализовать целый ряд проектов, подвергающих критическому анализу разработку ископаемых видов топлива, использование атомной энергии и транспортировку радиоактивных отходов.

Под руководством Сливяка "Экозащита!" в 2013 году стала первой в России группой экоактивистов, которая запустила кампанию против угольной энергетики. В 2014 году в Калининграде было остановлено строительство атомной электростанции - благодаря тому, что НПО Сливяка удалось привлечь внимание общественности и международных инвесторов к рискам, связанным с этим проектом.

Защитница прав женщин и девочек в Камеруне Марте Ванду, лауреат премии Right Livelihood Awards 2021 года

Защитница прав женщин в Камеруне Марте Ванду

Марте Ванду

Вот уже несколько десятилетий активистка из Камеруна Марте Ванду борется за права женщин и детей.

В 1998 году Ванду основала неправительственную организацию под названием Action Locale pour un Développement Participatif et Autogéré (ALDEPA, "Местные действия для совместного и самоуправляемого развития"). Основные сферы работы этой НПО связаны с образованием, а также психосоциальной и правовой поддержкой девочек и женщин. За более чем 20 лет работы сотрудники ALDEPA помогли 50 тысячам девочек, проживающим, в основном, в северных регионах Камеруна, - там, где активно действует исламистская группировка "Боко Харам".

Фреда Хьюсон

Фреда Хьюсон отстаивает интересы коренных народов Канады, в частности, требуя уважать их мнение при реализации строительных проектов.

Борец за права коренных народов Канады Фреда Хьюсон, лауреат премии Right Livelihood Awards 2021 года

Борец за права коренных народов Канады Фреда Хьюсон

С 2010 года Хьюсон, являющаяся вождем одного из коренных народов Канады, живет на его исторической родине в провинции Британская Колумбия. Там она основала центр лечения травматического постколониального синдрома. Центр также стал площадкой для протестного движения коренных народов. Вместе со своими единомышленниками 57-летняя активистка борется сейчас против прокладки газопровода по территории Британской Колумбии.

Деятельность Хьюсон направлена не только на сохранение культуры коренных народов Канады, но и на защиту окружающей среды и прав человека.

Legal Initiative for Forest and Environment (LIFE)

Англоязычное название индийской организации гражданского общества Legal Initiative for Forest and Environment можно перевести на русский язык как "Правовая инициатива в защиту леса и окружающей среды".

Индийские адвокаты Ритвик Дутта и Рахул Чоудхари, лауреаты премии Right Livelihood Awards 2021 года

Индийские адвокаты Ритвик Дутта и Рахул Чоудхари

Она была основана в 2005 году индийскими адвокатами Ритвиком Дуттой и Рахулом Чоудхари, которые обратили внимание, как трудно в их стране добиться правосудия по делам, связанным с экологическими проблемами. Сегодня LIFE помогает отдельным населенным пунктам защитить себя от угроз, вызванных причинением ущерба природе, в частности строительными проектами или вырубкой лесов. Кроме того правозащитники пытаются привлечь к ответственности тех, кто загрязняет окружающую среду и вредит здоровью людей.

Международная награда Right Livelihood Award, или альтернативная Нобелевская премия вручается в Стокгольме с 1980 года. Традиционно ее лауреатами становятся люди и организации, которые активно борются против загрязнения окружающей среды, ядерной угрозы, нарушений прав человека и дискриминации представителей меньшинств.

Смотрите также:

  • Активисты Гринпис на одноименном паруснике

    Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию

    Против атомного оружия

    В 1971 году США проводили атомные испытания у берегов Аляски. Свою акцию против этих взрывов активисты назвали "Гринпис". Они хотели проникнуть в зону испытаний на одноименном паруснике. Попытка не удалась, но название осталось: "Гринпис" стала самой известной экологической организацией в мире.

  • Французские военные на борту лодки Гринпис

    Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию

    Военные атаковали лодку

    Французское государство не хочет, чтобы его беспокоили во время ядерных испытаний, и жестоко реагирует. В 1973 году катер "Гринпис" был протаранен французским военным кораблем. В 1985 году французский секретный агент потопил лодку "Гринпис" в Новой Зеландии, погиб фотограф. После 188 испытаний атомных бомб Франция в 1996 году прекратила их.

  • 1981: активисты Гринпис поднялись на трубу химического завода Boehringer в Гамбурге.

    Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию

    Против пестицидов

    В 1981 году активисты "Гринпис" поднялись на трубу химического завода Boehringer в Гамбурге. Здесь производились яды для сельского хозяйства, а в атмосферу выбрасывались диоксины. Заводу пришлось закрыться, однако продажи пестицидов во всем мире выросли. Они продолжают наносить огромный вред здоровью и экологии. По этой причине "Гринпис " продолжает бороться за запрет этих опасных веществ.

  • Лодка с активистами Гринписа близко приблизилась к китобойному судну

    Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию

    Против китобойного промысла

    Широко известны и протесты "Гринписа" против китобойного промысла. Мораторий, действующий с 1986 года и запрещающий коммерческую охоту на китов, стал большим успехом "Гринписа". Однако Исландия, Норвегия и Япония игнорируют этот запрет, поэтому протестные акции продолжаются, как на этом фото - перед японским китобойным судном.

  • Акция протеста против затопления старой платформы в море

    Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию

    Нефтяная промышленность

    В 1995 году активисты "Гринпис" поднялись на борт нефтяной платформы Brent Spar в Северном море. Shell хотела затопить эту старую платформу. Автомобилисты проявили солидарность и бойкотировали заправочные станции Shell. Компания от планов отказаласья. Сегодня протесты направлены против нефтяной промышленности, поскольку она игнорирует цель - снижение средней температуры планеты на 1,5 градуса.

  • Будущее планеты в ваших руках - баннер на статуе Христа в Рио-де-Жанейро

    Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию

    Защита биоразнообразия

    В 2006 году активисты "Гринпис" развернули огромный баннер на статуе Христа в Рио-де-Жанейро по случаю конференции ООН по биоразнообразию: "Будущее планеты в ваших руках". Активисты предостерегают от опасности массового исчезновения животных и растений из-за расширения промышленного сельского хозяйства. Этот процесс представляет угрозу будущих поколений.

  • Активистка поднимается на вершину трубы угольной электростанции

    Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию

    Против угольных электростанций

    В 2009 году активисты "Гринпис" поднялись на 200-метровую трубу британской угольной электростанции Kingsnorth и вынудили ее закрыть. Эта акция и последовавший за ней судебный процесс помогли Великобритании стать примером поэтапного отказа от угля. Почти все угольные электростанции в стране закрыты, последняя будет остановлена в 2024 году.

  • В руках активиста под водой транспарант и бутылка из под Кока-Колы

    Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию

    Пластиковые отходы

    "Гринпис" давно объявил войну пластиковым отходам. Активисты требуют отказаться от использования микропластика в косметике, запретить одноразовую пластиковую посуду и так далее. Некоторых изменений уже удалось добиться, но до полной победы пока еще далеко.

  • Модели на фоне рисового поля с транспарантами в руках

    Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию

    За чистую моду

    "Гринпис" призывает компании, производящие одежду, отказаться от использования опасных химикалий. С 2014 года 80 компаний взяли на себя обязательство отказаться от них. На этом снимке индонезийские модели рекламируют экологически чистую моду на рисовом поле в провинции Западная Ява. Рисовое поле было заражено опасными отходами текстильной промышленности.

  • Протестный баннер на здании ресторана Burger King в Лондоне

    Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию

    Тропические леса

    Мясо уничтожает тропический лес: многие люди еще не осознают эту связь. "Гринпис" обращает на это внимание своим баннером в лондонском ресторане Burger King. Спрос на мясо ведет к выжиганию лесов в Амазонии. На освобождаемых таким образом землях устраивают пастбища для крупного рогатого скота и соевые плантации. Все это делается ради экспорта мяса и в ущерб экологии.

  • Протестная акция под Кельном

    Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию

    Будущее без угольной энергии

    Эта угольная электростанция недалеко от Кельна выбрасывает более 14 миллионов тонн CO2 в год. Правительство не хочет закрывать ее до 2038 года, а цель - снижение температуры на 1,5 градуса - находится под угрозой. "Гринпис" активно протестует против этой политики и поддерживает движение Fridays for Future.

  • Российские активисты Гринпис протестуют против размещения ядерных отходов на территории России

    Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию

    Против "урановых хвостов"

    Активисты российского представительства "Гринпис" 18 сентября 2020 года организовали акцию под лозунгом "Россия - не ядерная свалка". Волонтеры развесили в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге баннеры с таким слоганом. Таким образом экоактивисты выразили протест против ввоза в Россию так называемых "урановых хвостов" и хранения чужих ядерных отходов на территории страны.

  • Акция украинских активистов Гринписа в Припяти

    Greenpeace: 50 лет борьбы за экологию

    "Гринпис" в Припяти

    Во время 30-летней годовщины со дня аварии на Чернобыльской АЭС, 25 апреля 2016 года, активисты "Гринпис" в защитной одежде посетили небольшой украинский городок Припять, который был заброшен из-за повышенного радиоактивного фона после катастрофы в 1986 году.

    Автор: Геро Рютер, Виктор Вайц


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