Полиция расследует смерть мэра Кривого Рога

Мэр города Кривой Рог в Днепропетровской области, 48-летний Константин Павлов найден мертвым на веранде дома в населенном пункте Вольное на юго-западе Украины. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщило интернет-издание strana.ua.

Губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко подтвердил смерть градоначальника. Рядом с его телом нашли ружье.

"Пока непонятно, - убийство или самоубийство. На место выехала оперативная группа следователей", - отметил Резниченко.

У Павлова обнаружили огнестрельное ранение в голову, сообщил руководитель молодежного крыла "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Артем Марчевский.

Начато следствие по статье об "умышленном убийстве"

Начато уголовное производство по статье 115 УК Украины (об "умышленном убийстве"). На месте работают начальник Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, полковник Анатолий Щадило, следственно-оперативная группа центрального аппарата Нацполиции, сотрудники криминалистической лаборатории.

Исполнять обязанности мэра будет Александр Котляр

Константина Павлова избрали мэром Кривого Рога в декабре 2020 года. Он был кандидатом от ОПЗЖ. Во втором туре политик одержал верх над кандидатом от правительственной партии "Слуга народа" ("СН").

По словам сопредседателя ОПЗЖ Вадима Рабиновича, исполнять обязанности мэра Кривого Рога будет член партии "СН" Александр Котляр.

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