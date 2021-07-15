 Комментарий: Отставка Авакова - шаг Зеленского к узурпации власти | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 15.07.2021

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Мнения

Комментарий: Отставка Авакова - шаг Зеленского к узурпации власти

Уход Арсена Авакова с должности главы МВД нарушает баланс сил в украинской политике. Получив всю полноту власти, команда президента Зеленского может с ней и не справиться, предупреждает Сергей Руденко.

Арсен Аваков занимал пост главы МВД с 2014 года (фото из архива)

Арсен Аваков занимал пост главы МВД с 2014 года (фото из архива)

Верховная рада Украины приняла отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. В своем обращении к парламенту глава МВД не объяснил причины, побудившие его уйти с должности, ограничившись лишь красноречивой фразой: "Честь имею!". Она адресована, очевидно, тем, кто настоял на его отставке. Какой бы ни был истинный мотив ухода Авакова, понятно одно: со сменой главы МВД баланс сил во власти будет окончательно нарушен. После отставки министра внутренних дел команда Зеленского де-факто замкнет на себе абсолютно все рычаги управления страной. 

Последний из могикан

Арсен Аваков - единственный министр в истории независимой Украины, который продержался на своей должности так долго - 7,5 лет. Придя в МВД сразу же после Евромайдана, он пережил одного и.о. главы государства, двух президентов, четырех премьеров и пять правительств. Обладая острым политическим чутьем, Аваков методично укреплял свое место и влияние в украинской власти, не избегая при этом публичных конфликтов с Порошенко, Саакашвили и другими политиками. Он никогда не был "ручным" и старался вести свою игру.

Сергей Руденко

Сергей Руденко

На президентских выборах 2019 года Аваков сделал ставку на Владимира Зеленского. Позиция главы МВД во многом и определила итог кампании, в ходе которой полиция приложила максимум усилий для разрушения избирательной инфраструктуры Петра Порошенко. Имея в подчинении Нацполицию, Национальную гвардию, Госслужбы по чрезвычайным положениям и по миграционным вопросам, Аваков выглядел сильным и надежным партнером для начинающего политика Зеленского. Но прошло всего два года, и политическая опора превратиться для президента в политическую помеху.

Надо сказать, что Аваков всегда был чужеродным телом в команде шестого президента Украины. В политических кулуарах его шутливо называли "взрослым" среди "детей", пришедших в 2019 году к власти. Но "дети" выросли, окрепли, почувствовали вкус власти и денег. Им уже не нужна опека Авакова в политической песочнице. Особенно в условиях, когда команда Зеленского начинает думать о втором походе своего шефа в президенты. Хотя, возможно, именно Арсен Борисович в итоге и решит политическое будущее Владимира Александровича. К слову, по одной из версий, Зеленский попросил Авакова уйти в отставку после того, как полиция трижды за последний месяц задерживала депутатов от "Слуг народа" по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Ангел или черт?

О роли Арсена Авакова в новейшей истории Украины, очевидно, еще напишут специалисты. Как и у любого политика, у него есть свои светлые и темные стороны. В непростом 2014-м Арсен Борисович был одним из тех, кто удержал ситуацию в стране под контролем после бегства Януковича. Он стоял у истоков создания добровольческих батальонов, сыгравших важную роль в войне на Донбассе. В 2015 году под его руководством была запущена реформа МВД, которая, к сожалению, так и не привела к полному разрушению милицейской системы, созданной в Украине еще при СССР.

На фоне всего этого Национальное антикоррупционное бюро обвиняло сына Авакова - Александра в причастности к растрате государственных средств при закупке рюкзаков для Национальной гвардии Украины. Самого же Авакова общественные активисты называли не иначе как "черт" из-за многочисленных провалов его подчиненных и требовали от президента отставки министра. В последние два года - из-за дела журналиста Павла Шеремета. МВД публично обвинило в причастности к убийству волонтера Юлию Кузьменко и военнослужащих Андрея Антоненко и Яну Дугарь. Их вина до сих пор не доказана, но они находятся под арестом.

Не исключено, что после отставки мы узнаем много интересного о самом Авакове. Ведь для Зеленского экс-министр МВД был и остается серьезным политическим конкурентом, который владеет достаточной информацией и о президенте, и о происходящем в стране. 

Опасная игра Зеленского

Отставка Авакова открывает новые перспективы перед командой Владимира Зеленского. МВД был последним бастионом в украинской власти, который в силу субъективных и объективных причин не могли взять "слуги народа". Теперь на место Авакова претендует народный депутат от президентской фракции Денис Монастырский. После назначения его главой МВД весь силовой блок в стране окажется в одних руках, чего не было со времен Виктора Януковича.

Уход Авакова - серьезное испытание для команды Владимира Зеленского. До сих пор главе МВД удавалось удерживать баланс сил во власти. Теперь этот баланс нарушен. Зеленский и его команда оказались в шаге от полной узурпации власти. И похоже, никто, кроме улицы, их уже не остановит. Не исключено, что среди протестующих окажутся Аваков и силы, которые он контролирует вне МВД.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Александр Савицкий


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