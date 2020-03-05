Наследие Авакова: что оставил после себя экс-глава МВД Украины

Верховная рада утвердила отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. На заседании парламента в четверг, 15 июля, за соответствующее решение проголосовал 291 народный депутат. О карьере и наследии Авакова - DW.

Вертикаль власти и "добробаты"

22 февраля 2014 года, спустя два дня после трагической развязки протестов в центре Киева, мало кто мог представить, что самой устойчивой фигурой на украинском политическом Олимпе на ближайшие семь лет окажется новый министр внутренних дел. В тот день Верховная рада избрала на этот пост Арсена Авакова - опального харьковского бизнесмена, депутата от Блока Юлии Тимошенко и блогера. Тот, кто еще недавно писал, что "мусора не люди", сел в кресло "душителя Майдана" Виталия Захарченко, сбежавшего в Россию.

Аваков был депутатом Рады от Блока Юлии Тимошенко

В первый же рабочий день Аваков пообещал поделиться властью с активистами из самообороны Майдана и "Правого сектора". Но уже через месяц бывшие соратники потребовали отставки министра, после того как милиционеры при задержании застрелили популярного "правосека" Александра Музычко. Министр в ответ предложил запретить сам "Правый сектор".

Впрочем, Аваков быстро нашел, чем занять радикальных майдановцев. Именно ему принадлежит идея создания из их числа добровольческих батальонов милиции и Нацгвардии. В итоге 35 таких подразделений участвовали в борьбе против пророссийских сепаратистов в Донбассе весной 2014-го. Их низкая дисциплина и сомнительные методы вскоре стали объектом критики международных правозащитников. Полк "Азов", набранный в свое время преимущественно из ультраправой молодежи, до сих пор остается особой структурой в составе Нацгвардии. Вокруг него выросло мощное радикальное общественное движение, весьма лояльное к Авакову и агрессивное к его оппонентам.

Из командиров добробатов чуть более умеренных взглядов Арсен Аваков и его политические партнеры сформировали костяк списка новой политсилы - "Народного фронта" (НФ). Агитируя за "войну до победы", НФ неожиданно успешно выступил на парламентских выборах осенью 2014 года - это позволило Авакову во второй раз возглавить МВД.

Реформа МВД: милиция меняет вывеску

Широкая политическая поддержка давала шанс на запуск масштабной реформы правоохранительной системы - одного из главных требований Майдана. Но показательного расформирования "Беркута" или Госавтоинспекции было мало, милиция в Крыму и в Донбассе переходила на сторону сепаратистов, уровень преступности стремительно рос. Масштабная переаттестация, к которой привлекли бывших майдановцев, быстро захлебнулась в саботаже и судебных исках.

Новая патрульная полиция должна была стать первой ласточкой реформ в МВД Украины

Новая патрульная полиция, созданная при поддержке грузинских реформаторов и западных консультантов, должна была стать первой ласточкой реформы, но и она столкнулась с кадровым дефицитом и потерей доверия со стороны населения. Остальные милицейские подразделения и подавно лишь поменяли вывески: скомпрометированные кадры всеми правдами и неправдами держались за должности. Не изменились и грубые методы работы, никуда не делись произвол и пытки.

Жестокость, коррупция и круговая порука в полиции за семь лет Арсена Авакова во главе МВД регулярно давали повод для локальных и общенациональных протестов. Но ни протесты, ни рост преступности не могли поколебать положение министра внутренних дел. После каждого нового скандала Аваков заявлял, что не собирается покидать пост.

Сам он довольно быстро изменил свое отношение к правоохранителям: уже в 2016 году министр публично выступал с идеей "презумпции невиновности полицейского", призывая граждан "сначала подчиняться, а уже потом оспаривать". Министр регулярно просил парламент дать его подчиненным больше полномочий и инструментов: от автоматического контроля за дорожным движением или права применять электрошокеры до особых правил борьбы с организованной преступностью.

Демонстрация в Киеве с требованием отставки Авакова, июнь 2020 года

Вопреки общенациональной политике и децентрализации, МВД за последние семь лет только разрасталось, как и контроль министра над правоохранителями, пограничниками, нацгвардейцами, паспортистами и спасателями. Численность подчиненных Авакова за годы его руководства министерством выросла на половину, превысив 370 тысяч человек. Бюджетное финансирование МВД и подконтрольных ему структур увеличилось в 5,5 раза и в 2021 году составляет почти 100 млрд гривен (36,6 млн долларов).

"Не первый, но и не второй"

Именно так любили оценивать роль в украинской политике своего теперь уже бывшего шефа люди из окружения экс-министра. Причины такого серьезного влияния Арсена Авакова, на первый взгляд, были неочевидны, ведь после отставки в 2016 году премьера Арсения Яценюка, электоральная поддержка "Народного фронта" постоянно снижалась.

Аваков разрабатывал и план деоккупации Донбасса

Сам Аваков в сентябре 2020 года возглавил рейтинг недоверия украинцев к руководителям правоохранительных органов. Согласно другому опросу от 2020 года, более половины граждан Украины считали, что власть не может гарантировать им безопасность. Но низкое доверие не мешало руководителю МВД заниматься большой политикой: Аваков вел международные переговоры о закупке вооружений и разрабатывал план деоккупации Донбасса.

Позиции министра не пошатнул даже скандал с коррупционными закупками рюкзаков для военнослужащих, к которому оказался причастен его сын Александр и структуры его бизнес-группы "Инвестор". Спустя несколько лет вину признал формальный директор одной из компаний, а дело закрыли без всяких последствий для политика.

На выборах 2019 года Аваков вовремя дистанцировался от Петра Порошенко и после победы Владимира Зеленского вновь сохранил кресло в новом правительстве "Слуг народа" Команда президента, много говорившая об обновлении власти, сперва пыталась представить это назначение как временное, но уже после следующей смены кабинета сам Зеленский называл Авакова "едва ли не самым эффективным министром". В прошлом году, на фоне очередных скандалов со всплеском полицейского насилия, в Верховной раде собирали подписи за отставку главы МВД. Однако и эта попытка завершилась ничем.

В конце концов президент Зеленский публично поставил правительственную карьеру Авакова в зависимость от расследования убийства журналиста Павла Шеремета. На последней пресс-конференции в мае он пообещал предложить министру уйти в отставку в случае, если вина обвиняемых не будет доказана в суде. Аваков приговора суда не дождался. Причины его добровольного ухода до сих пор неизвестны.

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