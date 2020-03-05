Арсен Аваков подал в отставку с поста главы МВД Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков по просьбе президента Владимира Зеленского подал заявление об отставке с этой должности. Как сообщил во вторник, 13 июля, корреспондент DW в Киеве, пост главы МВД Украины Аваков занимает уже семь с половиной лет и его отставка, которую, вероятно, будет 15 июля рассматривать парламент, - знаковая.
"Благодарю команду МВД за годы совместной работы. Благодарю каждого офицера, рядового и служащего. Честь имею!" - говорится в заявлении Авакова, которое обнародовала пресс-служба МВД Украины.
Арсен Аваков стоял у истоков создания так называемых добробатов - добровольческих батальонов, воевавших на востоке Украины, - и добился значительных результатов. В то же время при его содействии были взяты под арест два участника силовой операции в восточных регионах и один волонтер, которых обвинили в убийстве журналиста Павла Шеремета, что вызвало протесты в Украине.
До сих пор ни одна попытка сместить Авакова с должности - ни при прежнем президенте Петре Порошенко, ни при Зеленском - не принесла успеха.
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Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс