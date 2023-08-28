Куда прилетали неизвестные дроны в Москве и области
С мая Москву и область атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Власти РФ винят Киев, Украина отмалчивается. Где происходили атаки весной и летом 2023 года и каков ущерб от них - в галерее DW.
Атака беспилотников на Кремль
Первая атака дронов на Москву с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину произошла 3 мая. Тогда два БПЛА были сбиты над Сенатским дворцом Кремля. На одном из роликов в соцсетях видно, что один из дронов взорвался в непосредственной близости от флагштока. В Москве назвали инцидент "покушением на президента РФ", добавив, однако, что во время атаки Владимира Путина в Кремле не было.
Беспилотники над Рублевкой
По данным Минобороны РФ, 30 мая силам ПВО "удалось предотвратить" атаку 8 БПЛА самолетного типа на столицу. Но 3 дрона все-таки попали в жилые дома: на улице Профсоюзная и на Ленинском проспекте, а также на улице Атласова в Новой Москве. Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал список мест, где упали дроны в Подмосковье. Все они - на участке Рублево-Успенского шоссе, ближайшем к МКАД.
Дроны у аэропорта Внуково и над Новой Москвой
Очередная атака дронов была зафиксирована 4 июля. Минобороны отчиталось, что один БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал в Одинцовском районе, еще 4 были уничтожены средствами ПВО в небе над Новой Москвой. В тот день аэропорт Внуково перенаправил шесть рейсов на посадку в Шереметьево и Домодедово. Сообщений о пострадавших не было.
Удары по нежилым зданиям на юге Москвы
Ранним утром 24 июля атаке беспилотников подверглись нежилые здания на юге российской столицы. Дроны врезались в дом №17 на Комсомольском проспекте, где расположены магазины, в том числе "Военторг", и в бизнес-центр на проспекте Лихачева. В Минобороны РФ заявили, что оба дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, и обвинили в атаках Киев.
Очередная атака в Подмосковье
Еще одна попытка атаковать столицу РФ с помощью БПЛА, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, была предпринята в ночь на 28 июля. Он указал, что дрон сбили, а разрушений не было. Позже информацию о сбитом в Подмосковье беспилотнике подтвердили в Минобороны РФ, не уточнив, однако, ни места, где он якобы был уничтожен, ни его предполагаемых целей.
Деловой квартал "Москва-Сити"
Высотное здание "Москва-Сити" в столице РФ дважды за короткое время становилось объектом атаки беспилотников. В ночь на 30 июля в здание делового центра, где расположены, кроме прочего, офисы Минпромторга, Минэкономразвития и Минкомсвязи, врезались два дрона. Пострадали башня "Око-2" и один из небоскребов IQ-квартала.
Еще раз "Москва-Сити"
В ночь на 1 августа беспилотник снова врезался в фасад башни в районе "Москва-Сити". Сергей Собянин заявил тогда, что здание повреждено на уровне 21-го этажа в той же башне, что и в ночь на 30 июля, при этом "нарушено остекление" 150 м². Минобороны сообщило, что несколько дронов в ночь на 1 августа были также сбиты в Одинцовском и Нарофоминском районах Подмосковья.
Дрон под Подольском
6 августа Минобороны РФ объявило об уничтожении дрона под Подольском. По данным некоторых СМИ, речь идет о модели UJ-22 Airborne украинской компании UKRJET. Дрон был замечен над 70-м километром трассы М-2 "Крым" на высоте около 100 метров. Из-за ЧП в аэропорту Внуково временно вводились ограничения на прибытие и вылет самолетов, часть рейсов перенаправили на посадку в Шереметьево и Домодедово.
Дроны в районе Домодедово и над Минским шоссе
Два беспилотника на подлете к столице, по данным мэра Собянина, были уничтожены силами ПВО в ночь на 9 августа: дроны сбили в районе Минского шоссе и Домодедово. Как заявило Минобороны РФ, в результате атаки никто не пострадал, разрушений не было. Утром 10 августа Собянин сообщил, что силы ПВО сбили еще два ударных БПЛА, летящих в сторону города: один в Калужской области, другой - в районе ЦКАД.
Дрон над Карамышевской набережной
Об очередной "попытке пролета над городом беспилотника" мэр Москвы Сергей Собянин сообщил утром 11 августа. По его данным, дрон был сбит силами ПВО, серьезных разрушений он не причинил. От падения обломков беспилотника в районе Карамышевской набережной никто не пострадал, добавил градоначальник. Потенциальная цель атаки названа не была.
В деловом центре Москвы
18 августа беспилотник был сбит российскими силами ПВО в деловом центре Москвы. Его обломки упали на территории выставочного комплекса "Экспоцентр" на Краснопресненской набережной. С одной стороны от него расположен деловой комплекс "Москва-Сити", который летом атаковали уже дважды, с другой - Белый дом, здание правительства России.
Дрон в Красногорске
В ночь на 22 августа два дрона были сбиты российскими силами ПВО в Подмосковье. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, в Красногорске в результате взрыва повреждено остекление многоэтажного дома, обломки БПЛА также повредили припаркованные рядом автомобили. Жертв и пострадавших нет. Через реку от того места, где упал дрон, находится здание правительства Московской области.
Поблизости от главного храма Вооруженных сил РФ
Второй за день беспилотник был сбит 22 августа силами ПВО РФ и упал в районе Часцов (поселок в Одинцовском округе Московской области). О разрушениях и пострадавших не сообщается. Примерно в 5 км на юго-запад от места, где был сбит этот дрон, расположен главный храм Вооруженных сил России. На фоне атаки БПЛА московские аэропорты в который раз временно ограничили вылеты и прием самолетов.