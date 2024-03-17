В результате попадания дрона возник пожар на Славянском НПЗ

На одном из нефтеперерабатывающих заводов в Краснодарском крае произошло возгорание из-за очередной ночной атаки беспилотников. По сообщению местных властей, один человек погиб.

Несколько беспилотников в ночь на воскресенье, 17 марта, пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в городе Славянск-на-Кубани, сообщил оперативный штаб Краснодарского края РФ. По его данным, дроны были "нейтрализованы", однако в результате падения одного из них возник пожар, его ликвидировали.

"По предварительной информации, в момент атаки БПЛА один человек погиб, предварительная причина смерти - сердечный приступ. Пострадавших в результате непосредственно пожара нет, угрозы населенному пункту также нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

Российское Минобороны об атаке беспилотников в Краснодарском крае пока не сообщало.

Мэр Москвы: В Подмосковье сбиты четыре беспилотника

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны РФ уничтожили четыре беспилотника, которые летели на столицу. По его словам, два БПЛА были сбиты в городском округе Домодедово Московской области, один - в Раменском городском округе, еще один - в Ступинском городском округе.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал Собянин в Telegram.

Последний раз прилеты БПЛА в Москву и область были зафиксированы 12 марта. За последнюю неделю беспилотники атаковали уже по меньшей мере пять российских НПЗ.

Накануне дроны атаковали два НПЗ в Самарской области

Утром 16 марта беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области, на обоих предприятиях после ударов начались пожары, сообщил Telegram-канал Baza. На территории НПЗ в Сызрани площадь возгорания составила 500 кв.м. Почти одновременно несколько других дронов ударили по Новокуйбышевскому НПЗ. Там тоже начался пожар, который был потушен спустя полчаса. Информации о пострадавших нет.

Минувшей ночью атаке дронов подверглась нефтеперерабатывающая станция в Липецкой области. На территории станции Становая (входит в состав нефтепровода "Дружба") обнаружены обломки двух взорванных БПЛА самолетного типа. 12 марта был атакован дронами объект НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" под Нижним Новгородом - одно из крупнейших предприятий в России по нефтепереработке бензинового профиля. В тот же день беспилотник ударил по нефтебазе в Орле, начался пожар в одном из резервуаров.

15 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел военные совещания, в ходе которых были определены "самые уязвимые места" России, где украинские силы могут нанести "наибольший урон". "И будем наносить. Чем больше российское государство будет терять и чем больше будет цена его агрессии, тем ближе будет справедливое завершение этой войны", - заявил Зеленский.

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