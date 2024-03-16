Беспилотники атаковали два НПЗ в Самарской области

На нефтеперерабатывающих заводах возникли пожары. Площадь возгорания на НПЗ в Сызрани составила около 500 квадратных метров.

Беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области, на обоих предприятиях после ударов начались пожары, сообщил в субботу, 16 марта, Telegram-канал Baza. Атака произошла около 6 часов утра. На территории НПЗ в Сызрани площадь возгорания составила 500 кв.м.

Почти одновременно несколько других дронов ударили по Новокуйбышевскому НПЗ. Там тоже начался пожар, который был потушен спустя полчаса.

Власти Самарской области назвали удар по НПЗ в Новокуйбышевске "попыткой атаки" и заявили, что пресекли ее. О пострадавших не сообщается.

Сызранский НПЗ с 2007 года входит в состав Самарской группы нефтеперерабатывающих заводов "Роснефти". Завод перерабатывает Западно-Сибирскую нефть, нефть Оренбургских месторождений, а также нефть, добываемую в Самарской области. Проектная мощность НПЗ в Сызрани - 8,5 млн тонн нефти в год, а НПЗ в Новокуйбышевске - 8,3 млн тонн нефти в год.

Нападения на другие российские НПЗ

Сообщается также, что ночью атаке беспилотников подверглась нефтеперерабатывающая станция в Липецкой области. На территории станции Становая (входит в состав нефтепровода "Дружба") обнаружены обломки двух взорванных БПЛА самолетного типа.

12 марта был атакован дронами объект НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" под Нижним Новгородом - одно из крупнейших предприятий в России по нефтепереработке бензинового профиля. В тот же день беспилотник ударил по нефтебазе в Орле, начался пожар в одном из резервуаров.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел военные совещания, в ходе которых были определены "самые уязвимые места" России, где украинские силы могут нанести "наибольший урон". "И будем наносить. Чем больше российское государство будет терять и чем больше будет цена его агрессии, тем ближе будет справедливое завершение этой войны", - заявил Зеленский.

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