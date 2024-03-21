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Энергетические компании РФ создают собственные системы ПВО

Ольга Лебедева
21 марта 2024 г.

По данным "Важных историй", за последний год российские энергокомпании провели почти 300 тендеров на сумму не менее 1 млрд рублей по закупке средств противодействия беспилотникам.

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Атака БПЛА на завод в Рязани
Атака БПЛА на завод в РязаниФото: Alexander Ryumin/TASS/picture alliance

По данным "Важных историй", российские энергетические компании выстраивают собственную защиту от ударных беспилотников и закупают средства ПВО. За последний год (с весны 2023 года до весны 2024-го) "Роснефть", "Лукойл", "Башнефть", "Славнефть", "Транснефть" и другие топливно-энергетические компании провели почти 300 тендеров на закупку средств противодействия беспилотникам на общую сумму не менее 1 млрд рублей, пишет издание в четверг, 21 марта.

Защитные сетки, антидроновые ружья, стационарные и переносные комплексы

В частности, "Роснефть" намеревается защищаться от дронов с помощью переносных комплексов противодействия БПЛА, антидроновых ружей, стационарных систем радиоэлектронного обнаружения и подавления беспилотников, а также устанавливать натянутые между мачтами сетки, которые должны задерживать БПЛА, отмечается далее. Компания "Россети" устанавливает аналогичные сетки и бетонные блоки, а также оборудует свои подстанции радиоэлектронными системами обнаружения и противодействия беспилотникам.

При этом журналисты указывают, что многие торги проводятся на закрытых площадках и их результаты неизвестны, поэтому реальные показатели таких закупок могут быть больше.

По мнению военного эксперта Кирилла Михайлова, закупаемые компаниями защитные сетки не способны защитить от осколочно-фугасной боевой части украинских беспилотников "Лютый", которые атакуют объекты в РФ. Антидроновые ружья также бесполезны для подавления БПЛА, работающих в автономном режиме, заявил он в интервью "Важным историям".

Атаки дронов на российские НПЗ

За последние недели усилились атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. В частности, 12 марта произошел пожар на одном из крупнейших в России НПЗ - Нижегородском, а 13 марта БПЛА атаковали Рязанский нефтезавод, Новошахтинский НПЗ близ Ростова-на-Дону. 16 марта беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области, на обоих предприятиях после ударов начались пожары. В ночь на 17 марта беспилотники пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в городе Славянск-на-Кубани, в результате падения одного из них возник пожар.

На фоне этих атак в России, уже более двух лет продолжающей полномасштабную войну против Украины, значительно повысились цены на бензин, из-за атак БПЛА снизились объемы переработки нефти.

 

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Закупка средств ПВО российскими компаниями
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