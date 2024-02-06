В РФ из-за атак дронов снижена переработка нефти

В январе переработка снизилась на 4 процента в сравнении с годом ранее. Среди причин - плановые ремонты, атаки беспилотников, обязательства по сокращению добычи нефти.

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в январе 2024 года снизили первичную переработку нефти до 747,9 тыс. тонн в сутки, что почти на четыре процента меньше, чем в аналогичном месяце годом ранее. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с отраслевой статистикой. По сравнению с декабрем 2023 года переработка сократилась на 1,4 процента.

Помимо традиционной причины - остановки НПЗ на плановый ремонт - на снижение объемов переработки повлияли атаки беспилотников, указывает издание. Так, Туапсинский НПЗ в январе переработал на 30% нефти меньше, чем за аналогичный период 2023 года. 24 января предприятие, по сообщениям Telegram-каналов, подверглось атаке дронов из-за чего на вакуумной установке произошел пожар. По итогам февраля, пишет "Коммерсант", переработка может сократиться на Волгоградском НПЗ компании "Лукойла", который в начале февраля также был атакован беспилотником.

Кроме того, снижение объема переработки связано с обязательствами об уменьшении добычи нефти, которые Россия взяла на себя в рамках договоренностей с Саудовской Аравией.

Украина не признает атаки на НПЗ

Неизвестные беспилотники неоднократно наносили удары по объектам на территории России, в том числе и по НПЗ. В частности, из-за атаки дрона в январе была остановлена работа терминала компании "Новатэк" в Ленинградской области.

Москва обвиняет в ударах беспилотников Киев. Власти Украины официально ни разу не брали на себя ответственность за атаки по территории РФ, но источники украинских СМИ называют подобные удары операциями спецслужб.

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