Дроны атаковали объекты в Ярославле и под Ростовом

Утром 29 января беспилотник самолетного типа атаковал нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Еще один дрон якобы был нейтрализован в Ростовской области, сообщили российские власти.

Беспилотник самолетного типа утром в понедельник, 29 января, атаковал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, чьи слова приводит издание "Вести Ярославль". По словам Евраева, атаку беспилотника предотвратила система радиоэлектронной борьбы, установленная на НПЗ. "Пострадавших нет, возгорания нет", - заявил губернатор.

"Вести Ярославль" уточняет, что дрон упал вблизи установки гидрокрекинга (предназначена для очистки сырья - Ред.). Вместе с тем издание Shot сообщило, что падение произошло в 6.39 мск и "возникший небольшой пожар потушили работники предприятия". Местные жители на собственных каналах пишут, что слышали взрыв.

Утром того же дня ударный беспилотник атаковал Ростовскую область, сообщил губернатор Василий Голубев. По его словам, дрон "был нейтрализован" в Неклиновском районе. "В результате падения БПЛА и детонации взрывного устройства частично повреждены остекление и стены нескольких корпусов в загородном лагере", - написал губернатор в Telegram-канале. По его словам, учреждение зимой не работает и пострадавших нет.

Дрон прилетел в Ярославскую область впервые с начала войны в Украине. "Славнефть", согласно официальному сайту предприятия, входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России по объему добычи нефти. В нее же входит и Туапсинский НПЗ. В министерстве обороны РФ случившееся пока не комментировали. Украинские власти тоже пока не подтвердили свою причастность к атаке.

Пятый случай атаки беспилотников объектов в РФ за 11 дней

Удар по НПЗ в Ярославле стал пятым за последние 11 дней случаем атаки беспилотников на нефтегазовую инфраструктуру России. 18 января дрон поразил нефтяной терминал в Ленинградской области. На следующий день под удар дронов попала нефтебаза в Клинцах Брянской области, принадлежащая "Роснефти". 21 января прилет беспилотника привел к пожару на терминале "Новатэк" в морском порту Усть-Луга в Ленинградской области, полностью потушить который удалось только через сутки. 25 января беспилотник ударил по Туапсинскому НПЗ "Роснефти". Возник пожар, в результате сгорела вакуумная установка, производство было парализовано. По данным Reuters, ремонт ориентировочно продлится до конца февраля - начала марта.

Вместе с тем, по данным Вооруженных сил Украины, в ночь на 29 января российская армия выпустила по Украине восемь ударных беспилотников Shahed, все из них были сбиты, по данным украинских военных. Кроме того, Россия нанесла ракетный удар, о последствиях которого в настоящий момент пока не сообщается.

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