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В Ростовской области - раненые после пожара на заводе

Сергей Гуща
17 января 2024 г.

Как минимум 10 человек пострадали в результате взрыва и пожара на "Шахтинском полиэфирном заводе", сообщил губернатор региона Голубев. Причины техногенной катастрофы пока неизвестны.

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Последствия пожара на заводе в городе Шахты
Последствия пожара на заводе в городе ШахтыФото: Russian Emergencies Ministry/dpa/picture alliance

В городе Шахты Ростовской области произошел крупный пожар на "Шахтинском полиэфирном заводе", сообщил губернатор области Василий Голубев в своем телеграм-канале. По его данным, загорелся цех по производству текстильных материалов после взрыва, сообщения о котором поступили в 11.30 мск. По данным главы администрации Шахт Андрея Горцевского, возгорание произошло на площади до 1 тысячи квадратных метров.

"По последним данным, в результате пожара на заводе в Шахтах пострадало 10 человек", - написал Голубев. Шестеро человек направлены в больницу: трое - с ожогами, еще трое - с различными травмами, пояснил чиновник.

Власти отвергают версию об атаке дрона

Как утверждает губернатор Ростовской области, поступившая ранее информация об ударе беспилотника по заводу "не подтвердилась, поскольку военные сообщили, что ПВО в это время не работало". Однако очевидцы отметили, что перед пожаром был слышен взрыв, а в небе над заводом был виден инверсионный след.

Завод полиэфирного штапельного волокна в Шахтах был открыт летом 2023 года. Он принадлежит ООО "Авангард", основным видом деятельности компании является производство нетканых текстильных материалов и изделий.

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