Генсек НАТО: Нам нужно еще больше помогать Украине

Уходящий со своего поста генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью DW, что США останутся верным участником западного военного союза, потому что это отвечает интересам их безопасности. Столтенберг, выступивший в Брюсселе на церемонии в связи с 75-летием НАТО, на которой присутствовали главы МИД 32 стран-членов альянса, считает, что Соединенные Штаты сильнее с НАТО, чем без нее. Он также заверил, что альянс усилит поддержку Украины.

DW: Господин генеральный секретарь, спасибо за беседу с вами в этот особенный день - день 75-летия НАТО. Это подходящий момент для того, чтобы оглянуться назад и заглянуть вперед, а также поговорить об актуальных проблемах. Расскажите, на каком этапе находится альянс сегодня?

Йенс Столтенберг: НАТО является самым успешным и самым сильным в истории военным альянсом по двум причинам. Благодаря нашему единству, благодаря тому, что мы защищаем друг друга, а также благодаря тому, что мы смогли измениться, когда изменился мир. И то, что мы видели на протяжении последнего года, - это, прежде всего, еще более агрессивную Россию, вторгшуюся в соседнюю страну - в Украину.

Поэтому после незаконной аннексии Крыма в 2014 году и в особенности после полномасштабного вторжения (России в Украину. - Ред.) в 2022 году НАТО активизировалась. Когда речь заходит о нашей коллективной обороне, союзники вкладывают больше средств и демонстрируют, что мы готовы защищать друг друга. И это действительно важно как никогда.

- Поговорим об Украине. Союзники по НАТО обещали поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Но, похоже, они делают недостаточно, потому что, как мы знаем, у украинцев заканчиваются боеприпасы, линия фронта под угрозой прорыва. Так что, НАТО вот-вот подведет Украину?

Йенс Столтенберг Фото: Saul Loeb/AP/picture alliance

- Нет, НАТО оказала Украине беспрецедентную военную помощь. 99% военной поддержки Украина получает от альянса, и это очень важно. Мы должны помнить, что началось это (вторжение РФ в Украину. - Ред.) в феврале 2022 года, и большинство экспертов опасались тогда, что Киев будет захвачен Россией в течение нескольких дней, а Украина развалится в течение нескольких недель.

Но мы увидели, как украинцы смогли освободить 50% территории, изначально оккупированной Россией. Им удалось нанести тяжелые потери российским войскам и открыть коридор в Черном море, потопив многие корабли российского Черноморского флота, что, в свою очередь, позволило Украине экспортировать зерно.

Но, конечно, этого недостаточно. Нам необходимо сделать больше. И вот почему. Главный посыл сейчас заключается в том, что нам нужно активизировать усилия и оказать еще большую поддержку Украине. Причем незамедлительно. И это также было главным посланием по итогам встречи министров стран-членов НАТО в Брюсселе на этой неделе.

- Но это в условиях, когда США обсуждают, стоит ли продолжать поддерживать Украину, и если да, то в какой степени, а европейцы явно не в состоянии заполнить эту брешь. Так каков же план?

- План состоит в том, чтобы убедиться, что все государства-члены принимают необходимые решения для продолжения поддержки Украины. Я не могу говорить от имени Конгресса США, но на протяжении последних недель я встретился с несколькими конгрессменами. И все они заверили меня, что не только в Конгрессе, но и в американском обществе значительное большинство - явное большинство - выступает за расширение поддержки Украины.

Поэтому сейчас задача состоит в том, чтобы это большинство, которое есть в Конгрессе, проголосовало и приняло решение. И мой призыв к США заключается в том, что произойти это должно как можно скорее, потому что необходимо, чтобы Соединенные Штаты, а также другие союзники, активизировали свои усилия.

- Но что говорит о состоянии альянса тот факт, что стоит Дональду Трампу в ходе предвыборной президентской кампании сделать несколько замечаний, ставящих под сомнение обязательства США перед НАТО, как Европу охватывает дрожь?

- Ну, НАТО - это альянс 32 демократических стран. И, конечно, у нас всегда будут представлены разные мнения. Иногда между союзниками возникают разногласия. Мы находимся по обе стороны Атлантики, у нас разная история, разные политические партии у власти. Но в НАТО впечатляет то, что, несмотря на все эти различия, нам всегда удавалось объединяться вокруг нашей основной задачи: защищать друг друга. Один за всех и все за одного. И мы делаем это не для того, чтобы провоцировать конфликты, а чтобы предотвращать их, чтобы обеспечить мир, как мы это успешно делали вот уже 75 лет.

Я ожидаю, что вне независимости от результатов выборов Соединенные Штаты останутся верным союзником НАТО, потому что это отвечает интересам безопасности США. США сильнее с НАТО, чем без НАТО. В Соединенных Штатах есть сильная поддержка НАТО со стороны обеих ведущих партий.

И мы должны помнить, что критика со стороны экс-президента Дональда Трампа, а также других американцев была направлена не только против альянса. Она была направлена против тех его членов, которые его недостаточно финансируют. И хорошая новость заключается в том, что союзники по НАТО, включая Германию и многих других, сейчас действительно стали активнее и вкладывают больше средств в оборону.

- К слову о средствах. Вы выдвинули новое предложение - о создании фонда в 100 млрд евро для поддержки Украины. И это предложение, как мы слышали, вызвало довольно противоречивую реакцию. Оно еще актуально?

- Не буду вдаваться в подробности, но я внес предложения о том, как мы можем еще больше усилить поддержку Украины, чтобы создать еще более надежную и институциональную основу этого. Чтобы у нас были более предсказуемые долгосрочные обязательства, которые бы в меньшей степени зависели от добровольных краткосрочных предложений.

На встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО на этой неделе мы договорились начать планирование, а затем мы получим предложение от военных, от главнокомандующего объединенными вооруженными силами альянса в Европе. И я ожидаю, что, уже основываясь на этом, удастся принять необходимые решения задолго до саммита НАТО в июле.

- После вторжения России в Украину НАТО активизировала свою работу с глобальными партнерами. Однако многие страны Глобального Юга по-прежнему поддерживают Россию и обвиняют НАТО в двойных стандартах, доминировании США и агрессивности. Что вы думаете по этому поводу?

- Думаю, очень важно, чтобы независимо от того, какое мнение могут иметь разные союзники или разные люди по поводу трагедии, которую мы сейчас наблюдаем в секторе Газа, где происходит гуманитарная катастрофа, где гибнут мирные жители, - очень важно приветствовать усилия, направленные на достижение соглашения о прекращении огня.

Но это не имеет отношения к полномасштабному вторжению России в Украину. Украина не должна стать жертвой конфликта на Ближнем Востоке. Так что, конечно, я приветствую прекращение огня (в Газе. - Ред.). Я поддерживаю усилия в этом направлении, даже несмотря на то, что НАТО не играет в этом активной роли, хотя ее и играют некоторые члены альянса.

Но, опять же, независимо от этого нужно четко понимать, что нет никакого оправдания тому, что Россия делает в Украине, убийству тысяч мирных жителей и дальнейшему использованию массированной военной силы для установления контроля (над Украиной. - Ред.). Поэтому я считаю важным отстаивать наши принципы по всему миру. Разногласия по поводу ситуации на Ближнем Востоке не оправдывают вопиющего нарушения международного права в отношении Украины.

- Но если говорить о Глобальном Юге… Россия расширяет свое присутствие в некоторых частях Африки, например. Что делает НАТО, чтобы противостоять этому?

- Россия пытается распространить свой ложный нарратив. Я верю в силу правды и считаю, что лучший ответ на дезинформацию - это правда. Лучший способ воспрепятствовать тому, чтобы дезинформация достигала своих целей, - это иметь свободные независимые СМИ, проводить проверку фактов и описывать реальное положение вещей. И, конечно, НАТО всегда готова участвовать в открытых общественных дебатах о ситуации в Европе и Африке. Мы будем и далее призывать всех, кто верит в верховенство закона, к тому, что нельзя позволять такой стране, как Россия, использовать свою военную силу таким образом.

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