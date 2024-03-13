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Выборы в США: выдвижение Байдена и Трампа обеспечено

Евгений Жуков
Опубликовано 13 марта 2024 г.Обновлено 13 марта 2024 г.

Победив на праймериз в Джорджии и Миссисипи, Джо Байден набрал нужное число делегатов для выдвижения кандидатом на выборах президента США от демократов. Трамп сможет выдвинуться от Республиканской партии.

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Действующий президент США Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп
Джо Байден (слева) и Дональд ТрампФото: ABACA/IMAGO;AP Photo/picture alliance

Президент США Джо Байден набрал достаточное количество делегатов на первичных выборах (праймериз), чтобы обеспечить себе выдвижение на новый президентский срок от Демократической партии. По результатам предварительных внутрипартийных выборов в штатах Джорджия, Миссисипи и Вашингтон, прошедших во вторник, 12 марта, Байден заручился поддержкой уже более 1968 делегатов, необходимых для выдвижения.

В тот же день праймериз прошли также в штате Гавайи, однако их результаты на момент публикации были неизвестны.

"Сейчас избиратели должны решить будущее этой страны: встанем ли мы на защиту нашей демократии или позволим другим разрушить ее?" - заявил Байден после оглашения результатов в Джорджии.

Победа Трампа на праймериз республиканцев

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп выиграл праймериз республиканцев в Джорджии, Миссисипи и Вашингтоне. Это позволило ему получить необходимое для выдвижения его кандидатуры в президенты от Республиканской партии число в 1215 делегатов.

Последняя серьезная соперница Трампа внутри Республиканской партии Никки Хейли, в прошлом постпред в ООН и губернатор Южной Каролины, выбыла из предвыборной гонки несколькими днями ранее.

Для того чтобы стать кандидатом в президенты США от Республиканской или Демократической партий, сначала нужно победить на внутрипартийных праймериз. Официально кандидаты на высший государственный пост определяются на съездах обеих партий летом. Сами президентские выборы в 2024 году назначены на 5 ноября.

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