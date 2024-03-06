Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки в США

После поражения в 14 из 15 штатов, голосовавших на внутренних праймериз в "супервторник" 5 марта, у Хейли оставались только математические шансы на победу.

Республиканка Никки Хейли в среду, 6 марта, объявила о выходе из президентской гонки после разгромной победы Дональда Трампа на внутрипартийных праймериз. Она потерпела поражение в 14 из 15 штатов, голосовавших в "супервторник".

Отозвав свою кандидатуру, Хейли предоставила возможность Дональду Трампу вновь баллотироваться на пост главы США. Однако в своей короткой речи республиканка не стала призывать сторонников голосовать за бывшего президента.

Для того чтобы стать кандидатом в президенты США от Республиканской или Демократической партий, сначала нужно победить на внутрипартийных праймериз. Официально кандидаты в президенты определяются на съездах партий летом. Сами президентские выборы в 2024 году назначены на 5 ноября.

Дуэль Джо Байдена и Дональда Трампа

На данный момент все указывает на то, что осенняя дуэль действующего президента Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа все-таки состоится. Байден, наряду с Трампом, намерен баллотироваться на второй срок и не имеет серьезной внутренней конкуренции в своей партии.

Действующий глава США после оглашения результатов внутрипартийных праймериз заявил, что Дональд Трамп намерен увлечь Штаты в "хаос, раскол и тьму". Трамп же, выступая с речью перед сторонниками в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, в очередной раз раскритиковал иммиграционную политику Джо Байдена, и назвал его "худшим президентом" в истории.

Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах сильно изменит внешнеполитический курс США. Судя по предвыборным заявлениям политика, изменения могут коснуться дальнейшей финансовой поддержки Украины со стороны Вашингтона, а также членства США в таких важных международных альянсах, как НАТО.

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