Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки в США

Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки в США6 марта 2024 г.
Республиканка Никки Хейли в среду, 6 марта, объявила о выходе из президентской гонки после разгромной победы Дональда Трампа на внутрипартийных праймериз. Она потерпела поражение в 14 из 15 штатов, голосовавших в "супервторник".
Отозвав свою кандидатуру, Хейли предоставила возможность Дональду Трампу вновь баллотироваться на пост главы США. Однако в своей короткой речи республиканка не стала призывать сторонников голосовать за бывшего президента.
Для того чтобы стать кандидатом в президенты США от Республиканской или Демократической партий, сначала нужно победить на внутрипартийных праймериз. Официально кандидаты в президенты определяются на съездах партий летом. Сами президентские выборы в 2024 году назначены на 5 ноября.
Дуэль Джо Байдена и Дональда Трампа
На данный момент все указывает на то, что осенняя дуэль действующего президента Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа все-таки состоится. Байден, наряду с Трампом, намерен баллотироваться на второй срок и не имеет серьезной внутренней конкуренции в своей партии.
Действующий глава США после оглашения результатов внутрипартийных праймериз заявил, что Дональд Трамп намерен увлечь Штаты в "хаос, раскол и тьму". Трамп же, выступая с речью перед сторонниками в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, в очередной раз раскритиковал иммиграционную политику Джо Байдена, и назвал его "худшим президентом" в истории.
Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах сильно изменит внешнеполитический курс США. Судя по предвыборным заявлениям политика, изменения могут коснуться дальнейшей финансовой поддержки Украины со стороны Вашингтона, а также членства США в таких важных международных альянсах, как НАТО.
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