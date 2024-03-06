Трамп и Байден выиграли почти все праймериз в "супервторник"

Практически все праймериз и кокусы, прошедшие в США в "супервторник", выиграли бывший и действующий президенты - Дональд Трамп и Джо Байден. Трамп проиграл только в Вермонте, а Байден - в Американском Самоа.

В ходе так называемого супервторника, во вторник, 5 марта, когда праймериз и кокусы Демократической и Республиканской партий прошли в 15 штатах и на одной островной территории США, практически во всех голосованиях одержали победу действующий американский президент Джо Байден и бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

Так, Трамп выиграл внутрипартийные выборы в 13 штатах, включая Калифорнию и Техас, окончательно разгромив свою соперницу Никки Хейли. По данным социологической службы Edison Research, свою единственную победу она одержала в Вермонте и больше не имеет реальных шансов на выдвижение. Результаты голосований на Аляске еще не подведены.

Баллотирующийся на второй президентский срок Джо Байден победил на всех проводившиеся в "супервторник" предварительных выборах, за исключением островной территории Американское Самоа, где он проиграл малоизвестному кандидату, предпринимателю Джейсону Палмеру.

Выступая с речью перед сторонниками в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, Трамп обрушился на Байдена, сделав акцент на его иммиграционной политике, и назвал его "худшим президентом" в истории.

Байден в свою очередь вновь назвал Трампа угрозой американской демократии. "Сегодняшние результаты оставляют американский народ перед ясным выбором: Будем ли мы продолжать двигаться вперед или позволим Дональду Трампу увлечь нас назад, в хаос, раскол и тьму, которые определили его пребывание на посту президента?" - заявил Джо Байден.

Президентские выборы пройдут в США 5 ноября.

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