Какое значение имеет "супервторник" для выборов в США

По итогам "супервторника", после поражения Хейли кандидатом в президенты США от республиканцев, скорее всего, станет Дональд Трамп. А Байдену, вероятно, обеспечено место кандидата в президенты США от демократов.

Никки Хейли вышла из внутрипартийной гонки за пост президента США, после того как в "супервторник" (когда праймериз и кокусы Республиканской и Демократической партий прошли одновременно в 15 штатах и на одной островной территории США) она смогла победить на праймериз республиканцев только в одном штате. "Пришло время для остановки моей избирательной кампании", - сказала она, выступая перед своими сторонниками в среду, 6 марта.

В Республиканской партии наряду с Дональдом Трампом в борьбе за право стать кандидатом в президенты США попытались участвовать еще несколько политиков. Никки Хейли - бывший губернатор Южной Каролины и бывший постоянный представитель США при ООН - была его последним серьезным соперником. Поэтому, вероятно, именно Трамп станет кандидатом в президенты США от Республиканской партии.

Хейли поддерживали умеренные республиканцы

Ранее Хейли выигрывала праймериз только однажды - в Вашингтоне. В "супервторник"она смогла одержать победу только в Вермонте - небольшом штате на северо-востоке США на границе с Канадой. Однако из-за небольшой численности населения - в Вермонте живет менее 700 тысяч человек - штат направит на партийную конференцию только 17 делегатов. Для сравнения: у Калифорнии - 169 делегатов-республиканцев.

Никки Хейли вышла из внутрипартийной гонки за пост президента США Фото: Chris Carlson/AP/dpa/picture alliance

Хейли хорошо зарекомендовала себя "в среде независимых и умеренных избирателей", рассказал DW эксперт по выборам в Центре политики Университета Вирджинии Дж. Майлз Коулман. "Но среди сторонников жесткой линии у республиканцев Трамп обычно получает 70 или более процентов голосов", - отметил он.

За пост президента, скорее всего, поборются Байден и Трамп

Будучи действующим президентом США, Джо Байден не имеет серьезных конкурентов в борьбе за возможность стать кандидатом в президенты США среди демократов. Баллотирующийся на второй президентский срок Байден победил на всех проводившихся в "супервторник" предварительных выборах, за исключением островной территории Американское Самоа. Если не произойдет что-то экстраординарное, то на президентских выборах 5 ноября мы увидим повторение борьбы Байдена и Трампа, сказал DW политический обозреватель вашингтонского издания The Hill Брэндон Конрадис. По его словам, "супервторник" показал, что, скорее всего, так оно и будет.

Любой, кто хочет стать кандидатом в президенты от Республиканской или Демократической партии, должен сначала одержать победу на внутрипартийных праймериз. Кандидаты будут официально утверждены на партийных конференциях, которые пройдут в июле у республиканцев и в августе у демократов.

Большинство консервативно настроенных республиканцев голосуют за Дональда Трампа Фото: Rebecca Blackwell/AP Photo/picture alliance

Поддержка неизвестного предпринимателя из Мэриленда

Удивление в рядах демократов вызвали результаты праймериз в "супервторник" в Американском Самоа - островной территории США в южной части Тихого океана. Там из 91 поданного голоса 40 достались Байдену и 51 - Джейсону Палмеру, ранее неизвестному предпринимателю из Мэриленда. Это единственная территория, где Байдену не удалось победить в "супервторник". За него и Палмера на партийную конференцию демократов отправятся по три из шести делегатов, которых направляет Американское Самоа.

Такой исход первичных выборов в южной части Тихого океана не может навредить президенту США политически. Но это заставило экспертов улыбнуться. "Это был самый странный результат, - сказал Коулман. - До сегодняшнего вечера никто не знал, кто такой Палмер".

Миннесота: протестное голосование против Байдена

В Миннесоте чуть более 70 процентов избирателей-демократов проголосовали за Байдена. На втором месте не оказался ни один из его конкурентов. Дин Филлипс получил около восьми процентов голосов, Марианна Уильямсон - чуть менее двух процентов. Около 19 процентов участников выбрали вариант "не определился". Это считается голосованием протеста против Байдена и его дружественной Израилю политики. Активисты требуют, чтобы он добивался долгосрочного прекращения огня в секторе Газа и прекратил помощь Израилю. США - крупнейший партнер Израиля.

В Миннесоте 19 процентов участников праймериз демократов выбрали вариант "не определился" Фото: Paul Sancya/AP/picture alliance

На предыдущих праймериз тоже были голоса за вариант "не определился". Это не всегда вредило политику, который в итоге становился кандидатом в президенты. Но Байден должен серьезно отнестись к результатам, считает Конрадис.

"Это серьезная причина для беспокойства Байдена, - сказал он DW. - Но также неясно, сколько людей, выбравших на праймериз опцию "не определился", на самом деле останутся дома на ноябрьских выборах". По мнению политического обозревателя, многие из них могут в итоге проголосовать за нынешнего президента США.

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