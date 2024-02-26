В Белом доме опасаются вмешательства РФ в выборы президента

У администрации Джо Байдена, "конечно же, есть опасения" относительно возможного вмешательства РФ в выборы, заявил Джейк Салливан. Доказательств обоснованности этих опасений он приводить не стал.

У Вашингтона "есть опасения" относительно возможного вмешательства России в запланированные на ноябрь президентские выборы в США. Об этом заявил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в передаче "Встреча с прессой" американского телеканала NBC News в воскресенье, 25 февраля.

"На сегодняшний день я не могу говорить о доказательствах. Но я могу сказать, что, конечно же, опасения существуют. Тут есть предыстория в плане президентских выборов, касающаяся Российской Федерации, ее разведслужб. И существует масса причин, чтобы быть обеспокоенным, - указал Салливан. - Речь идет не о политике. Речь идет о национальной безопасности. Речь идет об иностранном государстве, иностранном противнике, стремящемся манипулировать политикой и демократией Соединенных Штатов Америки".

Советник Джо Байдена по нацбезопасности добавил, что в Белом доме будут "бдительно" следить за предотвращением вмешательства в выборы и взаимодействовать с представителями обеих партий в Конгрессе, "потому что это (национальная безопасность. - Ред.) должно быть выше политики".

В октябре 2023 года американские спецслужбы обнародовали доклад, в котором говорилось, что Россия задействует свою сеть шпионов, государственные СМИ и социальные медиа, чтобы подорвать в мире доверие общества к выборам. Этот доклад тогда разослали в посольства около ста стран в Европе, Азии, Африке и Северной Америке.

Путин заявил, что Байден на посту президента США предпочтительнее для РФ

Президентские выборы в США должны пройти 5 ноября 2024 года.

В интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину президент РФ Владимир Путин 15 февраля так ответил на вопрос, кто лучше для России на посту президента США - действующий глава государства Джо Байден или его предшественник Дональд Трамп: "Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ".

Через несколько дней, 21 февраля, глава Белого дома, выступая в ходе предвыборной кампании перед небольшой группой спонсоров в Сан-Франциско, назвал Владимира Путина "сумасшедшим сукиным сыном" . Указав, что угроза ядерного конфликта всегда существует, однако экзистенциальной угрозой для человечества является изменение климата, Байден заявил: "Это последняя экзистенциальная угроза - климат. У нас есть сумасшедший сукин сын, вроде этого парня Путина, и другие, и нам все время приходится волноваться из-за ядерного конфликта, однако экзистенциальной угрозой для человечества является климат".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков после этого заявил, что президенту США должно быть "стыдно" за подобную грубость. Однако сам Путин, судя по всему, не обиделся.

"Вы меня спрашивали, кто для нас предпочтительней в качестве будущего президента США, и я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России Байден более предпочтителен, - отметил он 22 февраля в беседе с журналистом Зарубиным. - И, судя по тому, что он (Джо Байден. - Ред.) сейчас сказал, я абсолютно прав, потому что это - адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны. Он же не может мне сказать: "Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог". Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения, и эта реакция абсолютно адекватная, а, значит, я был прав".

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