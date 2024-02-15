Путин заявил, что хотел бы видеть Байдена президентом США

По словам российского лидера, Джо Байден более опытный и предсказуемый политик, чем Дональд Трамп. При этом Путин выразил готовность сотрудничать с любым президентом, которого изберет народ США.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на посту президента США для него более предпочтителен действующий глава американского государства Джо Байден, чем претендент на этот пост от Республиканской партии Дональд Трамп. "Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации", - сказал российский президент в обнародованном в среду, 14 февраля интервью автору программы "Москва.Кремль.Путин" Павлу Зарубину. При этом Путин добавил: "Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ".

Путин о состоянии здоровья Байдена

Владимир Путин сказал, что было бы "некорректно" вмешиваться в предвыборную кампанию в США, но все же прокомментировал сообщения о состоянии здоровья Байдена. Он напомнил, что и во время их последней встречи на саммите в Швейцарии "уже говорили, что он (Байден. - Ред.) недееспособный". "Ничего подобного я не увидел. Да, он подглядывал в свою бумажку, я, честно говоря, подглядывал в свою. Ничего такого. То, что он где-то, выходя из вертолета, ударился головой о вертолет - ну кто у нас не ударялся где-нибудь головой ", - отметил российский президент.

Путин о Трампе

Дональда Трампа Путин назвал политиком, который не укладывается в систему, поскольку у Трампа, по его словам, собственное мнение насчет того, как Соединенные Штаты должны выстраивать отношения со своими союзниками.

В 2020 году комитет Сената США по делам разведки пришел к выводу, что Россия пыталась оказать влияние на президентские выборы в США в 2016 году в пользу Трампа.

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