Байден - хороший выбор только для дуэли с Трампом

Джо Байден - один из тех крупных политиков в США, которые твердо стоят на стороне НАТО. Но совершенно неясно, сможет ли он выиграть выборы у любого другого соперника, кроме Дональда Трампа, пишет Инес Поль.

Президент США Джо Байден Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Президенты США охотно называют себя самыми могущественными в мире мужчинами (женщин на этом посту еще не было). Помимо вопроса о том, действительно ли Соединенные Штаты все еще являются самым влиятельным государством на планете в свете их соперничества с Китаем, власть американского президента в собственной стране довольно ограничена.

Чтобы добиться устойчивого политического успеха, президент должен найти пути для достижения компромиссов с оппозицией в рамках двухпартийной политической системы - это единственный способ принятия законов Конгрессом. В противном случае президент может подписать множество исполнительных указов, но они могут быть уничтожены одним росчерком пера его преемника в Белом доме - как это произошло, например, с Парижским соглашением по климату после избрания Дональда Трампа.

Первый срок Байдена - история успеха

В контексте нынешних деструктивных политических настроений первый срок пребывания Джо Байдена на посту президента США является историей успеха с внутриполитической точки зрения. Даже если многое, сделанное Байденом, представляется для левого, прогрессивного крыла его Демократической партии недостаточным, он добился начала реализации важных инфраструктурных проектов, которые пойдут на пользу его стране еще многие десятилетия.

Инес Поль

Под лозунгом борьбы с инфляцией он также добился и утверждения пакета мер по поддержке американской экономики, который, кстати, носит протекционистские черты и в значительной степени несильно отличается от доктрины "Америка прежде всего" эпохи Трампа. Наконец, в заслугу Байдену можно поставить и то, что лекарства становятся дешевле для миллионов американцев.

Нынешнему президенту удавалось придерживаться и собственной внешнеполитической линии: масштабная финансовая поддержка Украины из бюджета США - также его заслуга. С начала вторжения (России в Украину. - Ред.) Соединенные Штаты направили 71 миллиард долларов для отражения российской агрессии. Джо Байден, как видно из его убедительной приверженности Украине и НАТО, является одним из последних крупных политиков, верных идее трансатлантического союзничества. Поэтому его переизбрание было бы хорошей новостью для Германии, Европы и всего западного альянса, особенно во время войны на европейском континенте.

Камала Харрис - слабый вице-президент

Но сможет ли ныне 80-летний Байден, уже на данный момент старейший президент в новейшей истории США, еще раз справиться с этой задачей? Особенно с Камалой Харрис в качестве "второго номера". Не очень популярная демократка должна будет быстро заменить Байдена, если случится самое худшее. Так что на этих выборах будет решаться и вопрос о ней как возможной замене президента.

Если верить текущим соцопросам, у Байдена есть реальный шанс на победу только в случае, если Дональд Трамп выиграет праймериз в Республиканской партии и будет соперником нынешнего хозяина Белого дома в ноябре 2024 года. Как и на прошлых выборах, Байден - с его надежностью и опытом - для многих американцев при таком раскладе просто является меньшим злом.

Но даже если Трамп в настоящее время, по данным многих опросов, лидирует среди республиканцев, его выдвижение в президенты от этой партии вовсе не является стопроцентно гарантированным. Ведь есть продолжающиеся судебные процессы и возможные разбирательства по обвинению Трампа в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и подстрекательстве к мятежу. И есть, особенно в бизнес-среде Америки, нежелание оказывать доверие человеку, который, как ни один другой президент США до него, привел страну на грань государственного переворота.

Другие кандидаты-республиканцы пока "разминаются". Бывший постоянный представитель США в ООН Никки Хейли уже объявила о выдвижении своей кандидатуры. Есть ультраконсервативный губернатор Флориды Рон Десантис. И Тим Скотт, сенатор от Южной Каролины - у него, по меньшей мере сейчас, очень хорошие шансы. Более чем сомнительно, что старый, выдохшийся Байден сможет выстоять против этого нового поколения в изнурительной избирательной кампании и в ходе требующих отдачи всех сил теледебатов.

Надеяться на то, что республиканцы выдвинут Трампа, опасно

Для демократов ставка на Дональда Трампа как соперника на выборах является опасной авантюрой. Вполне возможно, что на этот раз Демпартия потеряет Белый дом, потому что они переоценивают Трампа.

Несомненно, Джо Байден оказал большую услугу США. Не только потому, что смог предотвратить второй президентский срок Дональда Трампа, но и потому, что благодаря своему опыту смог реализовать проекты, которые действительно продвинут США вперед. Так, своим планом инвестиций в инфраструктуру Байден добился более значительных перемен, чем от него ожидали даже его сторонники.

Но политика несправедлива. И Байден был бы далеко не первым деятелем, из успехов которого политическую выгоду извлекут лишь его преемники. Тот факт, что демократы снова делают ставку на Байдена, чтобы в любом случае помешать Трампу (победить на выборах. - Ред.), показывает, насколько велик страх перед последним. В любом случае, для международной политики такая ставка на Байдена - почти благородный жест.

Автор: Инес Поль, корреспондент DW в США

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также: