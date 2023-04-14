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Дональд Трамп в зале суда
Дональд Трамп в зале судаФото: Jane Rosenberg/REUTERS
ПолитикаСША

Трампа допросили по делу о финансовом мошенничестве

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Это уже второй допрос бывшего главы американского государства. Дональда Трампа обвиняют в финансовом мошенничестве на сумму в 250 млн долларов.

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Бывший президент США Дональд Трамп в четверг, 13 апреля, был вновь допрошен в Нью-Йорке по одному из предъявленных ему обвинений. Ему вменяется в вину финансовое мошенничество на сумму в 250 млн долларов.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс обвиняет Трампа и трех его взрослых детей в том, что они на протяжении десятилетий манипулировали данными о стоимости своей недвижимости ради получения выгодных кредитов и налоговых преимуществ.

Многочасовой допрос за закрытыми дверьми

Экс-президент США, претендующий на номинацию от Республиканской партии на выборах президента в 2024 году, явился на допрос в 10 часов утра и покинул здание Генпрокуратуры лишь после 18.00. Допрос проходил за закрытыми дверьми. По словам осведомленного источника агентства Reuters, Трамп отвечал на вопросы, касающиеся его методов ведения бизнеса. На допросе в августе Трамп более 400 раз отказался отвечать на вопросы, сославшись на конституционное право не свидетельствовать против себя самого.

Судебный процесс по делу о финансовом мошенничестве начнется 2 октября. Одна из адвокатов Трампа Алина Хабба заявила, что экс-президент настроен давать показания и по-прежнему со своей решительностью подчеркивает, что ему нечего скрывать.

По случаю нового допроса Трамп написал в соцсетях, что "он, наконец, получит возможность показать, какое замечательное, доходное и ценное предприятие он построил".

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