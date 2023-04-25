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Президент США Джо Байден
Президент США Джо БайденФото: Patrick Semansky/AP/picture alliance
ПолитикаСША

Байден объявил о выдвижении на второй президентский срок

Ольга Лебедева
43 мин. назад

Джо Байден и Камала Харрис официально объявили, что поборются за переизбрание президентом и вице-президентом США на выборах в 2024 году.

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Президент США Джо Байден официально объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру от Демократической партии на следующих выборах в ноябре 2024 года. "У каждого поколения бывают моменты, когда приходится отстаивать демократию. Отстаивать свои основные свободы. Я верю, что это наш момент. Вот почему я выдвигаюсь на переизбрание на пост президента Соединенных Штатов. Присоединяйтесь к нам. Давайте закончим работу", - заявил он в Twitter во вторник, 25 апреля. 

Байден и Харрис вновь выдвигаются в тандеме

Байдени действующая вице-президент США Камала Харрис намерены снова идти на выборы в тандеме. Харрис также сделала соответствующее заявление.

О планах баллотироваться на второй срок Байден сообщил еще в апреле в эфире американского телеканала NBC, но указал, что пока не готов делать официальное заявление.

Президентские выборы пройдут в США 5 ноября 2024 года. О своем намерении участвовать в них заявил и бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. В конце января республиканец начал избирательную кампанию с выступлений в Нью-Гэмпшире и Южной Каролине - штатах, где обычно довольно рано проводятся первичные выборы.

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