США объявили о новом пакете помощи Украине

В 36-й пакет военной помощи объемом 325 млн долларов входят боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерии и авиации, более 9 млн патронов к стрелковому оружию, оборудование для охраны портов и гаваней и другое оборудование.

Администрация президента США Джо Байдена объявила о новой военной помощи Украине. Как сообщается в среду, 19 апреля, на сайте Пентагона, в пакет общим объемом 325 млн долларов войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, противотанковые управляемые ракеты TOW, противотанковые комплексы АТ-4, противотанковые мины, боеприпасы для преодоления препятствий, более 9 млн патронов к стрелковому оружию, высокоточные авиационные боеприпасы, оборудование для охраны портов и гаваней, а также другое оборудование.

Этот пакет военной помощи стал уже 36-м по счету с начала полномасштабной агрессии России против Украины. В Пентагоне уточнили, что суммарный объем военной помощи США Украине с февраля 2022 года достиг 35,4 млрд долларов.

О предыдущем пакете американской военной помощи Украине на 2,6 млрд долларов Пентагон объявил 4 апреля. В него вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и ракетных систем HIMARS, 23 млн патронов, радары воздушного наблюдения, противотанковые и минометные системы, боеприпасы.

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