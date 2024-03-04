Камала Харрис призвала к прекращению огня в Газе

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что прекращение огня должно продлиться как минимум шесть недель, и призвала Израиль увеличить объемы гуманитарной помощи в сектор Газа.

Вице-президент США Камала Харрис призвала к немедленному прекращению огня в секторе Газа, выступая 3 марта на мероприятии, посвященном 59-й годовщине "Кровавого воскресенья" в Сельме, штат Алабама.

"Учитывая огромные масштабы страданий в Газе, необходимо немедленное прекращение огня, по крайней мере, на ближайшие шесть недель. Сейчас это обсуждается", - сказала Харрис.

Вице-президент подчеркнула, что жители Газы голодают и живут в бесчеловечных условиях, и призвала правительство Израиля значительно увеличить поток гуманитарной помощи в регион.

Переговоры о перемирии между ХАМАС и Израилем

В минувшие выходные в Египте должны были пройти переговоры о временном перемирии между ХАМАС и Израилем, приуроченном к началу священного для мусульман месяца Рамадан. Однако Израиль проигнорировал встречу. В правительстве страны заявили, что делегаты от Израиля отправятся в Египет только после того, как ХАМАС предоставит поименный список заложников, удерживаемых в секторе Газа.

"ХАМАС заявляет, что хочет прекращения огня. Что ж, на столе лежит соглашение. И, как мы уже говорили, ХАМАС должен согласиться на эту сделку", - отметила Харрис. Египет и Катар выступают в качестве посредников между ХАМАС и Израилем, которые не ведут прямых переговоров друг с другом. ХАМАС признана террористической организацией во многих странах, включая Израиль, Германию и США.

Член военного кабинета Израиля прибыл в США

В воскресенье, 3 марта, канцелярия члена военного кабинета Израиля Бени Ганца сообщила, что политик прибыл в Вашингтон, чтобы обсудить с американскими властями ситуацию в секторе Газа, несмотря на несогласие с этой поездкой премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Встреча Ганца с вице-президентом США Камалой Харрис, советником президента по нацбезопасности Джейком Салливаном и координатором Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку и Северной Африке Бреттом Макгерком запланирована на 4 марта.

Во вторник, 5 марта, Ганц встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном. После чего отправится в Лондон для разговора с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном и другими официальными лицами.

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