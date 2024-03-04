Израиль не стал направлять делегацию на переговоры с ХАМАС

Израиль не станет участвовать в переговорах в Каире, пока ХАМАС не предоставит данные о живых заложниках.

Израильская делегация на данный момент не намерена участвовать в очередном раунде переговоров о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников в обмен на палестинских заключенных, который должен состояться в Каире во вторую неделю марта. Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

По его словам, причиной бойкота переговоров послужило то, что представители ХАМАС до сих пор не предоставили список живых заложников, которых продолжает удерживать террористическая группировка, а также не указали, сколько конкретно палестинских заключенных Израиль должен освободить из тюрем в обмен на вызволение каждого конкретного заложника.

В то же время в Египет уже прибыли делегации ХАМАС, а также Катара и США, участвующих в переговорах в качестве посредников. На фоне этого вице-президент США Камала Харрис потребовала от исламистской группировки согласиться на шестинедельное прекращение огня, а также призвала Израиль поспособствовать увеличению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

CNN: Израиль готов к переговорам, дело за ХАМАС

Израиль и ранее не раз указывал на то, что дальнейшие переговоры с террористической группировкой возможны, лишь если та предоставит список оставшихся в живых заложников, похищенных боевиками ХАМАС в ходе атаки на кибуцы и музыкальный фестиваль на юге страны 7 октября. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), как минимум 31 из 130 остающихся в заложниках ХАМАС израильтян мертвы. ХАМАС не приводит новых детальных подробностей о заложниках с момента окончания краткосрочного перемирия, произошедшего в конце ноября, - тогда Израилю удалось освободить несколкьо десятков людей.

В остальном же Иерусалим "в основном принял" предложение о временном прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников ХАМАС на палестинских заключенных, указывал американский телеканал CNN со ссылкой на представителя администрации президента США Джо Байдена. По словам источника CNN, "мяч находится на стороне ХАМАС".

Вместе с тем в последние дни ряд израильских СМИ сообщает о пессимистичных настроениях среди израильских чиновников по поводу переговоров с ХАМАС. В конце февраля Байден отмечал, что сделку, предположительно, удастся заключить до 10 марта, когда начнется священный для мусульман месяц Рамадан.

ХАМАС пытается принудить Израиль к полному прекращению боевых действий

Однако один из лидеров ХАМАС Яхья Синвар намерен затянуть переговорный процесс, чтобы использовать продолжающаюся напряженность в отношениях израильтян и мусульман, что может привести к насильственным акциям - в том числе на границах Израиля, на западном берегу реки Иордан, а также на Храмовой горе в Иерусалиме, где будут проходить праздничные службы, считают собеседники СМИ.

ХАМАС также пытается принудить Израиль к полному прекращению боевых действий в секторе Газа, а не только к шестинедельному перемирию, пишет CNN со ссылкой на источник в террористической группировке. По данным телеканала, ХАМАС требует вывода войск ЦАХАЛ из сектора и разрешения палестинцам вернуться в города на севере территории, откуда они были эвакуированы из-за наземной операции израильской армии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь заявил в эфире телеканала FOX News, что готов к заключению соглашения, но руководство ХАМАС должно отказаться от своих требований "с другой планеты". В то же время власти Израиля, несмотря на протестные акции граждан с призывами пойти на сделку с террористической группировкой, продолжают придерживаться позиции, согласно которой ЦАХАЛ будет вести боевые действия в секторе Газа до "полного уничтожения ХАМАС".

Смотрите также: