В Израиле родные заложников ХАМАС дошли маршем до Иерусалима

Четырехдневный марш с призывом к Нетаньяху заключить соглашение с ХАМАС завершился многотысячным митингом в Иерусалиме.

После четырехдневного марша протеста по городам Израиля тысячи граждан провели вечером в субботу, 2 марта, демонстрацию в Иерусалиме с призывом к властям сделать все для освобождения людей, похищенных террористической группировкой ХАМАС. В демонстрации приняли участие как минимум 20 тысяч человек, сообщает агентство AFP.

Главный митинг в Иерусалиме прошел на Французской площади, рядом с резиденцией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Родные заложников и солидарные с ними люди потребовали от правительства заключить сделку для освобождения заложников.

Крупные акции протеста также прошли в ряде других городов Израиля. В Тель-Авиве протестующие перекрыли крупное шоссе Бегина - по сообщениям СМИ, оттуда их вытеснила полиция.

Израиль и ХАМАС ведут переговоры о новом прекращении огня

В конце февраля ряд СМИ сообщили о прогрессе в обсуждении очередного соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении боевых действий в секторе Газа и поэтапном освобождении заложников террористической группировки в обмен на освобождение палестинских заключенных из израильских тюрем.

Соглашение предполагает, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) прекратит свою военную операцию в секторе Газа на 40 дней, которые могут включать в себя священный для мусульман месяц Рамадан. Кроме того, в сектор ежедневно будут пропускать 500 грузовиков с гуманитарной помощью. ХАМАС же за этот срок освободит 40 похищенных израильтян в обмен на освобождение 400 палестинских заключенных из израильских тюрем.

По данным агентства Reuters, президент США Джо Байден и переговорщики со стороны США "упорно добивались заключения соглашения" к 10 марта - началу Рамадана.

При этом Нетаньяху в конце февраля представил план "по сектору Газа", который предполагает продолжение ведения наземной операции в регионе до полного уничтожения террористической группировки ХАМАС и установление новой власти в секторе.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа. По израильской информации, в настоящее время в руках террористов остаются 130 заложников, при этом ЦАХАЛ считает, что как минимум 31 из них уже мертвы.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 30 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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